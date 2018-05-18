Снижение налогов в США увеличит неравенство вопреки прогнозам

Статья опубликована в № 4569 от 18.05.2018 под заголовком: Богатые богатством не делятся

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При снижение ставки налога на 1 п. п. 80% выгоды извлекает 1% наиболее богатых, говорится в исследовании Evan Vucci / AP

Сторонники налоговой реформы, инициированной Дональдом Трампом, утверждают, что снижение налога на прибыль с 35 до 21% приведет к росту зарплат. Они ждут, что компании увеличат инвестиции, это повысит спрос на рабочую силу и в итоге средний доход домохозяйств вырастет.

Такой вариант не исключен – инвестиции могут вырасти на 14–16%, но скорее владельцы бизнеса и топ-менеджеры по-другому распорядятся сэкономленными деньгами: они могут осесть в карманах 1% богатейших жителей страны. К такому выводу пришли Суреш Налларедди и Хуан Карлос Суареа Серрато из Университета Дьюка и Этан Руан из Гарвардской школы бизнеса. Имущественное неравенство в результате только вырастет, причем уже через три года.