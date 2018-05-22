Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: Дивиденды достигли максимума

Инвесторы получили рекордные дивиденды в I квартале

Выплаты компаний могут достичь $1,36 трлн по итогам 2018 года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Размер дивидендов, выплаченных в мире в I квартале 2018 г., вырос на 10,2% в годовом выражении до рекордных $244,7 млрд, следует из отчета Global Dividend Index, подготовленного управляющей компанией Janus Henderson. Этому способствовали благоприятные изменения валютных курсов и улучшение финансовых результатов американских компаний благодаря налоговой реформе в США. По итогам 2018 г. дивиденды могут увеличиться на 6% до рекордных $1,36 трлн, прогнозирует Janus Henderson.

Выплата дивидендов в мире увеличилась отчасти благодаря их росту в США. Там они выросли на 5,2% до $113 млрд, что стало квартальным рекордом за всю историю, согласно подсчетам Janus Henderson. Выплаты акционерам увеличили примерно 80% компаний США. Это произошло на фоне хороших финансовых результатов американских компаний в I квартале и вступления в силу налоговой реформы президента США Дональда Трампа, благодаря которой сильно снизилась ставка налога на прибыль корпораций (с 35 до 21%). «Этот год начался хорошо в плане дивидендов. Экономический рост сильный, а прибыльность корпораций растет, что позволяет компаниям генерировать средства, которые они могут вернуть своим акционерам», – утверждает Бен Лофтхаус из Janus Henderson.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике