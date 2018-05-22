Инвесторы получили рекордные дивиденды в I квартале

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Сильный рост выплаты дивидендов в США свидетельствует об уверенности американских компаний в своих финансовых и бизнес-перспективах, говорит Лофтхаус Tim Boyle / Bloomberg via Getty Images

Размер дивидендов, выплаченных в мире в I квартале 2018 г., вырос на 10,2% в годовом выражении до рекордных $244,7 млрд, следует из отчета Global Dividend Index, подготовленного управляющей компанией Janus Henderson. Этому способствовали благоприятные изменения валютных курсов и улучшение финансовых результатов американских компаний благодаря налоговой реформе в США. По итогам 2018 г. дивиденды могут увеличиться на 6% до рекордных $1,36 трлн, прогнозирует Janus Henderson.

Выплата дивидендов в мире увеличилась отчасти благодаря их росту в США. Там они выросли на 5,2% до $113 млрд, что стало квартальным рекордом за всю историю, согласно подсчетам Janus Henderson. Выплаты акционерам увеличили примерно 80% компаний США. Это произошло на фоне хороших финансовых результатов американских компаний в I квартале и вступления в силу налоговой реформы президента США Дональда Трампа, благодаря которой сильно снизилась ставка налога на прибыль корпораций (с 35 до 21%). «Этот год начался хорошо в плане дивидендов. Экономический рост сильный, а прибыльность корпораций растет, что позволяет компаниям генерировать средства, которые они могут вернуть своим акционерам», – утверждает Бен Лофтхаус из Janus Henderson.