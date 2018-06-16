Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше Е. Разумный / Ведомости

В субботу правительство направило в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предполагающий повышение пенсионного возраста. Текст документа опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. В субботу он обсуждался на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Комитет Госдумы по труду начнет рассмотрение законопроекта в понедельник, сообщил «РИА Новости» председатель комитета Ярослав Нилов.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Повышение планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 г. Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше.

Переходный период

Для смягчения последствий повышения пенсионного возраста предусмотрен переходный период. Он распространяется на россиян, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие годы:

– мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выйти на пенсию в 2020 г. в возрасте 61 года и 56 лет соответственно;

– мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения – в 2022 г. в возрасте 62 и 57 лет;

– мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения – в 2024 г. в возрасте 63 и 58 лет;

– мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения – в 2026 г. в возрасте 64 и 59 лет;

– мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения – в 2028 г. в возрасте 65 и 60 лет;

– женщины 1969 года рождения – в 2030 г. в возрасте 61 года;

– женщины 1970 года рождения – в 2032 г. в возрасте 62 лет;

– женщины 1971 года рождения – в 2034 г. в возрасте 63 лет.

Отмечается, что аналогичная практика повышения пенсионного возраста использовалась в Бельгии, Израиле, Казахстане, Литве, Латвии и Греции.

Причины повышения пенсионного возраста

Действующий пенсионный возраст – 60 лет для женщин и 55 лет для мужчин – был закреплен в 1928 г., отмечается в пояснительной записке к законопроекту. При этом продолжительность жизни при рождении в 1926-1927 гг. составляла 43 года. «К настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась», – отмечается в документе.

Одновременно с этим наблюдается растущий дефицит на рынке труда, говорится в записке. При этом 30% людей пенсионного возраста продолжают работать. «Значительное сокращение числа работающих пенсионеров происходит по достижении ими 65 лет», – отмечают авторы законопроекта.

Они ссылаются на опыт зарубежных стран: за последние 15-20 лет решение о повышении пенсионного возраста приняли большинство развитых стран и бывших республик СССР, говорится в пояснительной записке. Отмечается, что международными стандартами допускается установление пенсионного возраста на уровне 65 лет и выше.

Предлагаемые меры гарантируют рост уровня пенсионного обеспечения граждан, в том числе позволят обеспечить индексацию пенсий выше уровня инфляции, добавляют авторы. В субботу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2019 г. среднемесячная прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров составит около 1000 руб. (то есть примерно 7%. – Ред.). Таким образом, неработающие пенсионеры в 2019 г. получат дополнительный годовой пенсионный доход порядка 12 000 руб.

Кремль опасается протестов

Власти опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста, управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящиеся изменения. Об этом рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к Кремлю. По словам другого источника, в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что президент Владимир Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы. По его словам, повышение пенсионного возраста пока прорабатывается только в правительстве.

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