В чем минусы пенсионной формулы

Вице-премьер Татьяна Голикова готова порадовать пенсионеров новой формулой Евгений Рзумный / Ведомости

Всего несколько лет прошло с тех пор, как правительство внедрило действующую формулу расчета пенсий, и вот оно снова собралось ее менять. В воскресенье новый социальный вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, несмотря на то что это будет непросто, придется отказаться от балльной системы. Еще в должности председателя Счетной палаты она сетовала в интервью «Ведомостям», что балльная формула так и не заработала: пенсии по ней ни разу не индексировали, порядок расчета балла так и не утвердили.

Подробности будущей формулы обсуждаются, говорит федеральный чиновник. По словам Голиковой, реформа позволит увеличить размер пенсий до 40% от утраченного заработка и выше. Это требование конвенции Международной организации труда.

Страховые пенсии начали рассчитывать по новой формуле с 2015 г.: пенсионные права учитываются не в рублях, а в баллах. Право на пенсию по старости получает человек, не только достигший определенного возраста и накопивший требуемый трудовой стаж, но и заработавший необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов (сегодня – 13,8, к 2025 г. – не менее 30). При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли. Стоимость балла определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), на 1 января 2018 г. пенсионный балл равен 81,49 руб., фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 4982,9 руб.

Единственной целью перехода на балльную систему было сбалансировать обязательства ПФР перед пенсионерами, вспоминает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: права учитываются в баллах, стоимость балла зависит от количества отработанных лет и отношения произведенных отчислений к МРОТу. Несмотря на заморозку накопительных взносов уже третий год подряд, расходы на выплату страховых пенсий по-прежнему превышают поступающие взносы, а трансферт из бюджета в пользу ПФР превышает 3 трлн руб.

Стоимость накопленных человеком баллов определяется только в момент выхода на пенсию и зависит от возможностей ПФР профинансировать на данный момент свои обязательства. В этом преимущество системы для бюджета, но в этом же и ее недостаток, говорит Сафонов: человек не понимает, что именно он копит и что в итоге получит, у него нет мотивации участвовать в такой системе, а это провоцирует рост серой занятости. Такая система может работать, но только при поступательно растущих зарплатах, считает он.

Когда же пенсия рассчитывается по формуле, учитывающей заработок и стаж, человек видит на своем счете определенную сумму денег, понимает, сколько работодатель за него перечислил, и может предъявить к нему претензии, продолжает Сафонов. Он может рассчитать свою пенсию и сам: поделить сумму, накопленную к моменту выхода на пенсию, на прогноз дожития и затем на 12 месяцев. Правда, пенсия не может быть выше определенной суммы: если зарплата человека высокая, отчисления после определенной суммы снижаются и часть накопленных денег перераспределяется в пользу бедных.

Балльная формула позволила обеспечить равномерный рост пенсионных прав, ввести минимальную сумму пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии, спорит старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук.

В начале 2000-х гг. обсуждалось введение формулы, основанной на одном только заработке, напоминает Сафонов, она позволяет человеку выкупить свой стаж. Чтобы выйти на пенсию, нужно накопить определенное количество денег на счете. Как человек это сделает – будет работать каждый год или выкупит стаж, для системы нет разницы, главное – чтобы внес деньги, объясняет он. Такая формула удобнее, поскольку при нестабильном рынке труда и разных формах занятости невозможно гарантировать каждому непрерывный трудовой стаж, считает Сафонов, при заработковой же формуле человек может работать или нет.

Население только начало разбираться в том, как работает пенсионная система после реформы 2015 г., менять в корне пенсионную формулу снова необоснованно, считает Омельчук. Не факт, что смена формулы сработает, согласен Сафонов, кредит доверия со стороны населения сокращается и повышение пенсионного возраста только уменьшит его.