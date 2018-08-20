Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4634 от 20.08.2018 под заголовком: Застой, как ни крути

Майский указ Путина не сделает вялый рост российской экономики опережающим

Позитивный эффект от него обнулят санкции, считают экономисты
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За три месяца в российской экономике произошло множество событий: президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий увеличение госрасходов на 8 трлн руб., власти готовятся повысить пенсионный возраст и уже повысили НДС с 18 до 20%, а США готовятся ввести дополнительные санкции. Но даже такие события не меняют прогнозов экономистов на несколько лет вперед, удивляются эксперты Центра развития Высшей школы экономики результатам ежеквартального опроса аналитиков (опубликованы в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе»). До 2024 г. ВВП так и будет расти темпами ниже 2% в год и даже немного медленнее, чем ждали экономисты весной, а рубль будет дешеветь быстрее. Получается, все шоки последних месяцев – просто «рябь на воде», пишет замдиректора Центра развития Сергей Смирнов: экономика вернется на характерную для нее траекторию вялого роста, «радикальных изменений, в общем, не ожидается».

К 2024 г. российская экономика должна войти в пятерку крупнейших в мире (по паритету покупательной способности, уточнял министр экономического развития Максим Орешкин), расти быстрее среднемировых темпов, ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, ставятся задачи в указе Путина. Минэкономразвития ждет, что успешная реализация национальных проектов с учетом повышения НДС и пенсионного возраста ускорит рост ВВП до темпов выше 3% начиная с 2021 г. – такой сценарий оно представило в июне. Однако эксперты привыкли скептически относиться ко всем программам российского правительства, замечает директор Центра развития Наталия Акиндинова: программ было много, а темпы роста экономики прежние. Представитель Минэкономразвития не ответил на вопросы «Ведомостей».

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