Минтранс выбрал ответственного за дороги

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Сергей Савостьянов / ТАСС

Первым замминистра транспорта назначен член правления госкомпании «Автодор» Иннокентий Алафинов, следует из опубликованного правительством распоряжения. Эта должность оставалась вакантной дольше двух месяцев, после того как бывший замминистра Евгений Дитрих возглавил министерство.

В отличие от своего предшественника, специалиста в прикладной математике и юриспруденции, Алафинов по образованию финансист. До этого он работал в Минфине, был замруководителя Росавтодора, где курировал финансовый блок и проекты государственно-частного партнерства, а также был первым зампредом правления ГК «Автодор», где также занимался финансами и инвестициями.

«Алафинов – веселый жизнерадостный человек, любит самолеты и даже может пилотировать их», – говорит бывший коллега Алафинова. Он человек прогрессивных взглядов, его назначение больше плюс для отрасли, добавляет собеседник «Ведомостей».