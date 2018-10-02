Инвесторы не решились строить скоростной трамвай до Петергофа
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Администрация Петербурга признала несостоявшимся конкурс на строительство скоростной трамвайной сети до Петергофа. Причина — в указанный срок не поступило ни одной заявки от претендентов.
Трамвайная линия должна пройти по маршруту «г. Петергоф – ст. м. «Кировский завод (Путиловская)». На первом этапе она свяжет с городом массив новостроек, а на втором – дойдет до Петергофа. Построить предстоит около 20 км трамвайных путей. Стоимость проекта – 14,4 млрд руб.
Предварительно заявки подавали пять компаний, к конкурсу допустили четыре: «Проектно-инвестиционная компания А» (по данным СПАРК, 25% принадлежит структурам Газпромбанка, 55% – ЗАО «Геофарм» Игоря Гусика), АКК, Трамвайная компания Северной столицы (49,9% – у структур «ВТБ капитала»), а также «Айсиэй ЛТ» (на 50% принадлежит итальянской Astaldi). Первая отозвала заявку за несколько дней до конкурса, последняя поступила так же еще в августе, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга. АКК подала предложение с опозданием в три часа, а Трамвайная компания Северной столицы не стала его подавать вовсе, уточняется там же. «Ведомости» ожидают комментариев от компаний.
Сейчас самый надежный общественный транспорт для поездки в Петергоф – электричка от Балтийского вокзала, но от станции Новый Петергоф до императорского дворца, главной цели туристов, большинству из них приходится идти пешком примерно 3 км. Муниципальные автобусы и маршрутки связывают станцию и дворец, но в большинстве своем не оборудованы кондиционерами и переполнены, а прогулки на вертолете, теплоходах «Метеор», а также поездки в туристическую зону на такси могут себе позволить не все туристы.
Требования к участникам конкурса были достаточно строгими: наличие опыта строительства трамвайной инфраструктуры не менее 3 млрд руб. или опыта автодорожного строительства в размере не менее 20 млрд руб., приводятся в сообщении слова председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирины Бабюк: «Допускаю, что некоторые инвесторы, прошедшие отборочный тур, при подготовке финансовых предложений и более детальном анализе экономики проекта могли пересмотреть вопрос прибыльности участия».
Два человека, близких к двум разным участникам конкурса, пояснили «Ведомостям», что проблема возникла с экономическими параметрами проекта. Один из них добавил, что при изучении конкурсной документации оказались заниженными и стоимость строительства, и стоимость эксплуатации трамвайной линии.
Администрация Санкт-Петербурга готовится объявить новый конкурс, внеся изменения в квалификационные требования к участникам. Бабюк объясняет, что это позволит большему количеству инвесторов сделать свои предложения на ранее предложенных городом условиях. Когда именно может пройти конкурс, не уточняется.