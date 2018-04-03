Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4539 от 03.04.2018 под заголовком: Императорский трамвай

В Петербурге появится скоростной трамвай до Петергофа

Власти города готовы потратить более 10 млрд рублей
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Чтобы упростить туристам посещение достопримечательностей, администрация Санкт-Петербурга готовится выбрать на конкурсе инвестора, который построит скоростную трамвайную сеть до Петергофа, рассказали «Ведомостям» два консультанта инфраструктурных проектов и подтвердила председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк. Конкурс будет объявлен уже на текущей неделе, сообщила она.

Сейчас самый надежный общественный транспорт для поездки в Петергоф – электричка от Балтийского вокзала, но от станции Новый Петергоф до императорского дворца, главной цели туристов, большинству из них приходится долго идти пешком – примерно 3 км.

Муниципальные автобусы и маршрутки связывают станцию и дворец, но в большинстве своем не оборудованы кондиционерами и переполнены, а прогулки на вертолете, теплоходах «Метеор», а также поездки в туристическую зону на такси могут себе позволить далеко не все туристы.

Существующая транспортная инфраструктура уже исчерпала свою пропускную способность, а в Петродворцовом районе (к которому относится Петергоф) ведется активное жилищное строительство, говорит заместитель председателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Алексей Васильев.

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