В Петербурге появится скоростной трамвай до Петергофа

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Власти Санкт-Петербурга рассчитывают привезти к главной достопримечательности города множество туристов с окраины Елена Кенунен / Интерпресс / ТАСС

Чтобы упростить туристам посещение достопримечательностей, администрация Санкт-Петербурга готовится выбрать на конкурсе инвестора, который построит скоростную трамвайную сеть до Петергофа, рассказали «Ведомостям» два консультанта инфраструктурных проектов и подтвердила председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк. Конкурс будет объявлен уже на текущей неделе, сообщила она.

Сейчас самый надежный общественный транспорт для поездки в Петергоф – электричка от Балтийского вокзала, но от станции Новый Петергоф до императорского дворца, главной цели туристов, большинству из них приходится долго идти пешком – примерно 3 км.

Муниципальные автобусы и маршрутки связывают станцию и дворец, но в большинстве своем не оборудованы кондиционерами и переполнены, а прогулки на вертолете, теплоходах «Метеор», а также поездки в туристическую зону на такси могут себе позволить далеко не все туристы.

Существующая транспортная инфраструктура уже исчерпала свою пропускную способность, а в Петродворцовом районе (к которому относится Петергоф) ведется активное жилищное строительство, говорит заместитель председателя комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Алексей Васильев.