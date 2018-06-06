Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: Инвесторы бегут за трамваем

Строительством трамвайной сети до Петергофа заинтересовались крупнейшие инвесторы в инфраструктуру

Их привлекает гарантированная выручка проекта
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Строительством трамвайной сети до Петергофа в Санкт-Петербурге заинтересовались почти все крупнейшие инвесторы в инфраструктуру, следует из сообщения администрации Санкт-Петербурга по итогам процедуры вскрытия конвертов.

На конкурс свои заявки подали пять участников – «Проектно-инвестиционная компания А» (по данным СПАРК, 25% принадлежит структурам Газпромбанка, 55% – ЗАО «Геофарм» Игоря Гусика), Третья концессионная компания (90% акций принадлежит ПФ ВИС, 10% – «МК-20СХ»), АКК, Трамвайная компания Северной столицы (49,9% – у структур «ВТБ капитала»), а также «Айсиэй ЛТ» (на 50% принадлежит итальянской Astaldi).

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