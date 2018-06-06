Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: Инвесторы бегут за трамваем
Строительством трамвайной сети до Петергофа заинтересовались крупнейшие инвесторы в инфраструктуру
Их привлекает гарантированная выручка проекта
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
У строительства трамвайных сетей по ГЧП большой потенциал
Евгений Егоров / Ведомости
Строительством трамвайной сети до Петергофа в Санкт-Петербурге заинтересовались почти все крупнейшие инвесторы в инфраструктуру, следует из сообщения администрации Санкт-Петербурга по итогам процедуры вскрытия конвертов.
На конкурс свои заявки подали пять участников – «Проектно-инвестиционная компания А» (по данным СПАРК, 25% принадлежит структурам Газпромбанка, 55% – ЗАО «Геофарм» Игоря Гусика), Третья концессионная компания (90% акций принадлежит ПФ ВИС, 10% – «МК-20СХ»), АКК, Трамвайная компания Северной столицы (49,9% – у структур «ВТБ капитала»), а также «Айсиэй ЛТ» (на 50% принадлежит итальянской Astaldi).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}