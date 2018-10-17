Цифры. Тенденции. События

Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Бедных стало меньше

Несмотря на снижение уровня бедности, 3,4 млрд жителей планеты борются за удовлетворение базовых потребностей, сообщил Всемирный банк в докладе «Бедность и всеобщее процветание». Черта бедности в странах с уровнем доходов ниже среднего составляет $3,2 в день, в странах с доходом выше среднего – $5,5, что, по оценке CBS, эквивалентно стоимости большой чашки латте в Starbucks в Нью-Йорке. Крайняя нищета – это жизнь менее чем на $1,9 в день. Доля людей, живущих в крайней нищете, сокращается: с 36% в 1990 г. до 10% в 2015 г. В 40% самых бедных домохозяйств в 70 из 91 исследуемой страны отмечен рост доходов. 26,2%, или 1,9 млрд человек по всему миру, в 2015 г. жили менее чем на $3,2 в день, а практически у 46% жителей планеты в распоряжении было не больше $5,5 в день. Интерфакс

Следствие вскроет банки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки в течение трех рабочих дней отвечать на запросы следственных органов при проведении ими следствия вне уголовного дела. Речь идет о получении информации о справках по операциям и счетам юрлиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физлиц, которые выдаются на основании судебного решения органам оперативно-розыскной деятельности. Интерфакс

Население убывает

Население за январь – август сократилось на 84 700 человек до 146,8 млн, сообщил Росстат. За 2017 г. население увеличилось на 77 400, за 2016 г. – на 259 700 человек. За январь – август была зафиксирована естественная убыль на 169 100 человек. Интерфакс

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике