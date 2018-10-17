Цифры. Тенденции. События

Бедных стало меньше

Несмотря на снижение уровня бедности, 3,4 млрд жителей планеты борются за удовлетворение базовых потребностей, сообщил Всемирный банк в докладе «Бедность и всеобщее процветание». Черта бедности в странах с уровнем доходов ниже среднего составляет $3,2 в день, в странах с доходом выше среднего – $5,5, что, по оценке CBS, эквивалентно стоимости большой чашки латте в Starbucks в Нью-Йорке. Крайняя нищета – это жизнь менее чем на $1,9 в день. Доля людей, живущих в крайней нищете, сокращается: с 36% в 1990 г. до 10% в 2015 г. В 40% самых бедных домохозяйств в 70 из 91 исследуемой страны отмечен рост доходов. 26,2%, или 1,9 млрд человек по всему миру, в 2015 г. жили менее чем на $3,2 в день, а практически у 46% жителей планеты в распоряжении было не больше $5,5 в день. Интерфакс

Следствие вскроет банки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки в течение трех рабочих дней отвечать на запросы следственных органов при проведении ими следствия вне уголовного дела. Речь идет о получении информации о справках по операциям и счетам юрлиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физлиц, которые выдаются на основании судебного решения органам оперативно-розыскной деятельности. Интерфакс

Население убывает

Население за январь – август сократилось на 84 700 человек до 146,8 млн, сообщил Росстат. За 2017 г. население увеличилось на 77 400, за 2016 г. – на 259 700 человек. За январь – август была зафиксирована естественная убыль на 169 100 человек. Интерфакс