Россия не сумела войти в топ-20 рейтинга Doing Business, как хотел Путин

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что задача, поставленная шесть лет назад президентом Владимиром Путиным, в целом решена PhotoXPress

Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг Doing Busines, оценивающий условия ведения бизнес в разных странах. Россия поднялась за год в рейтинге на четыре ступени, на 31-е место среди 190 стран.

В 2012 г. президент Владимир Путин ставил цель правительству к 2018 г. достигнуть 20-й строчки или выше. «Если анализировать в целом ситуацию, во многом задача решена – 31-е место не так далеко от 20-го, особенно если учитывать, что мы стартовали со 124-го», – заявил министр экономического развития Максим Орешкин. А многие реформы, проведенные в 2017–2018 гг., Всемирный банк еще не признал. Если их учитывать, Россия оказалась бы даже выше цели – на 18-м месте, заключил Орешкин: «Это оценка потенциала, где Россия может оказаться в ближайшие несколько лет, если Всемирный банк признает реформы и страна не будет отставать по проведению реформ от конкурентов». Если реформа не реализована полностью к 1 мая, она не учитывается в текущем исследовании, объясняет представитель Всемирного банка. Методология рейтинга в этом году не менялась, добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям» в ответ на вопрос, как Кремль относится к тому, что не удалось войти в топ-20, что «в любом случае динамика положительная». «Работа будет продолжена», – сказал Песков.

Самый большой прогресс у России в этом году в традиционно слабой сфере – доступ к строительству (оцениваются качество и скорость получения разрешения на строительство). Страна перемахнула сразу через 64 ступени, поднявшись до 48-го места. Был введен риск-ориентированный подход при проведении проверок, сократились сроки выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, застройщики теперь могут получать госуслуги в электронном виде, а процедуры инженерных изысканий упростились, перечислил Орешкин. Часть реформ была проведена еще в 2016 г., уточнил он.

Повторить рывок в международной торговле в этом году не удалось, после скачка на 40 позиций в 2017 г. в этом году страна поднялась лишь на одно место – до 99-го. За год таможенный контроль для российских экспортеров подешевел – с $665 до $580, указывают авторы рейтинга, а для импортеров остался на том же уровне – $587,5. Не изменились и сроки проверок: для экспортеров они составили чуть более суток, а импортеров – двух. Процедура действительно стала проще, признает Всемирный банк, но потенциал для роста еще есть. Результат выглядит скромным, удивлен замминистра экономического развития Тимур Максимов (его слова приводит представитель министерства), но намеченные изменения еще повысят качество и скорость таможенного администрирования. С января вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, а в сентябре – таможенный закон, упрощающий многие таможенные процедуры. «Ведомости» ждут ответа ФТС.

Сильные стороны страны все те же – простота регистрации собственности и бизнеса (12-е место в каждой категории). Сохранила Россия и место в рейтинге по решению коммерческих споров (18-е место). На спор уходит до 337 дней в Арбитражном суде против 496 дней в соседних странах.

Зато в остальных традиционно сильных для себя сферах Россия, напротив, опустилась: в разделе «Подключение к сетям» – на два пункта, до 12-го места. Хотя само подключение ускорилось – нужно пройти только две процедуры. Снизилась и стоимость процедуры – до 5,7% дохода на душу населения против 325% в среднем по Европе и в Центральной Азии. Сам срок подключения сократился на 10 дней – до 73 суток, средний показатель по региону – 100 дней.

Сложнее стало бизнесу платить налоги – по этому направлению Россия опустилась с 52-го на 53-е место, слабее стала защита миноритарных инвесторов (падение на шесть мест до 57-го). Россия получила только два балла из десяти по индексу ответственности директора, объяснил Орешкин: директора очень редко привлекаются к ответственности при ненадлежащем использовании корпоративных активов. Но по этим направлениям есть еще неучтенные реформы, говорит он. «Ведомости» ожидают комментарий от представителей ФНС.

Рейтинг Doing Business измеряется по Москве и Санкт-Петербургу и в этих городах действительно неплохие условия для предпринимателей, говорит директор Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Но судить по этому месту обо всей стране неправильно, считает она. Гораздо показательнее индексы, оценивающие человеческий капитал и его развитие, на которые в последнее время все чаще смотрит и бизнес, заключает Зубаревич. Точечные изменения законодательства не влияют на независимость судов, сокращения претензий правоохранителей к бизнесу недостаточно для здорового экономического роста, считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова.

На настроения инвесторов больше влияет не отсутствие прогресса в рейтинге, а атака на права миноритариев, которая идет в последнее время, говорит директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Это лишение акционеров права доступа к документам, по сути, отмена их права одобрять крупные сделки, а теперь еще предложение позволить компаниям выпускать многоголосые акции, перечисляет Спирин.