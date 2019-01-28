Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4742 от 29.01.2019 под заголовком: Мадуро остается без валюты

Запад пытается отрезать режим Мадуро от иностранных активов

Главные из них – нефтедоллары и золото
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Американская администрация рассматривает возможности передать деньги, выручаемые Венесуэлой от экспорта нефти, а также другие иностранные активы под контроль оппозиции. А Банк Англии отказался вернуть Каракасу золотые резервы. Других источников твердой валюты у Венесуэлы нет, и их перекрытие может привести к еще большим экономическим проблемам в стране, ВВП которой уже сократился вдвое за шесть лет пребывания у власти президента Николаса Мадуро.

«Дипломатические и экономические отношения между США и Венесуэлой должны соответствовать признанию Соединенными Штатами Хуана Гуайдо и Национальной ассамблеи», – говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства финансов США. На прошлой неделе Гуайдо, председатель контролируемого оппозицией парламента, объявил себя временным президентом, в его поддержку венесуэльцы уже не один день проводят массовые демонстрации во многих городах страны. «США будут использовать экономические и дипломатические инструменты для обеспечения того, чтобы коммерческие транзакции венесуэльского правительства, включая те, где задействованы государственные предприятия и международные резервы, соответствовали этому признанию».

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Комментарии
Puhov
09:37 29.01.2019
Если джентльмену мешают правила, он их переписывает, оставаясь при этом джентльменом.. Хотя бы в своих глазах...Это полный абзац товарищи. Нефть нада..но денег мы Вам не дадим, нам надо Вашему дворнику помочь..
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