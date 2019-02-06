Центробанк сохранит ключевую ставку неизменной, уверены экономисты
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Сохранение ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в пятницу аналитики считают уже почти свершившимся фактом. Ее сохранение на уровне 7,75% прогнозируют 18 из 19 опрошенных Bloomberg экспертов, такой же прогноз и у 21 экономиста, опрошенного Reuters. То, что ЦБ не делал никаких заявлений, способных повлиять на консенсус-прогноз, само по себе прозрачный сигнал о сохранении ставки неизменной, указывает главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков.
Главное, на что будет ориентироваться ЦБ, – реакция цен на повышение НДС. Аргументом же для повышения ставки могло бы быть превышение инфляции 5,5%, считают экономисты «Сбербанк CIB». Но рост инфляции после повышения НДС, тарифов естественных монополий и цен на бензин в начале года оказался сдержанным. В годовом выражении инфляция ускорилась до 5% с 4,3% в декабре, сообщил 6 февраля Росстат. Но в последнюю неделю января инфляция стабилизировалась на традиционных для зимы 0,1%.
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