Депутаты согласились изменить правила специальных инвестконтрактов
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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, меняющий правила заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Изначально они были разработаны для упрощения локализации производства в России, а год назад правительство решило изменить правила заключения контрактов. Теперь законопроект будет способствовать достижению цели роста доли инвестиций до 25% ВВП к 2024 г., говорит курирующий механизм замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
Договориться, как именно изменить правила заключения контрактов, чиновники не могли долго. Например, вводить ли конкурс при заключении СПИКов, если реализовывать проект предложил сам инвестор, а также обязательное условие – производить высокотехнологичную продукцию и направлять ее на экспорт. В итоге предложения сохранились. Для заключения контракта инвестор должен пройти отбор, а сам контракт должен быть направлен на разработку и внедрение современных технологий (их перечень утвердит правительство). Кроме того, согласовать СПИК инвестор будет должен не только с федеральными, но и региональными и местными властями. Бизнес смущает конкурс – это дополнительное административное бремя, также не ясно, что в итоге попадет в список технологий, сейчас обязательного требования о внедрении определенных технологий в правилах нет, предупреждает партнер KPMG Нина Гулис. А необходимость заключать контракт еще и с региональными властями еще больше затянет процесс, предупреждает партнер Dentons Василий Марков.
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