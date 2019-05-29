Концессий в сфере ЖКХ может стать меньше

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Следующим после мусорного может стать кризис водоснабжения Евгений Разумный / Ведомости

В России 246 действующих концессий стоимостью более 100 млн руб., из них 146 – в ЖКХ, подсчитала Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) по запросу «Ведомостей». 10 регионам-лидерам удалось привлечь 240 млрд руб., а общая сумма инвестиционных обязательств в концессиях ЖКХ – 327 млрд руб. Первая тройка – Волгоградская, Саратовская и Тюменская области. При расчетах учитывались только концессии, информация о которых доступна НАКДИ.

В 2016 г. резко выросло число новых соглашений из-за решения без конкурса переводить в концессию бывшие арендованные предприятия и усилий властей, отмечает исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик, следующие два года количество новых проектов снижалось, а с начала этого года было заключено только три концессии. В 2020 г., по ее словам, снижение количества концессий в ЖКХ продолжится: проекты появляются, только если есть федеральное финансирование, а там, где они нужнее всего, – в регионах – их почти нет.