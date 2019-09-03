Интервью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «Ведомостям». Главное

Андрей Гордеев / Ведомости

Накануне Восточного экономического форума (ВЭФ) министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Ведомостям», чего ожидает от ВЭФа, перспективах отечественного авиастроения и автопрома, а также поделился мыслями о сотрудничестве с КНР в различных отраслях. Китай стал важным международным партнером России, но нашей стране выгодны далеко не все проекты, которые продвигает китайская сторона.

О Восточном экономическом форуме

«Такие площадки, как ВЭФ, позволяют лучше налаживать связи представителям власти и бизнеса, привлекают зарубежных партнеров. <...> ВЭФ интересен не только азиатскому бизнесу – здесь планируют присутствовать также европейские, американские коллеги. И мы видим, что, какая бы ни была политическая конъюнктура, они сюда едут, хотят работать, заключают контракты. Дальний Восток интересен всем: это связующее звено, экономический мост между Европой и Азией, между Западом и Востоком».

Об обновлении вертолетного парка

«Инициатива [законодательно ограничить срок эксплуатации вертолетов 25 годами] действительно была. Мы исходили из того, что более 70% парка имеет возраст свыше 25 лет, это запредельные сроки, парк требует обновления. <...> Ограничивать, думаю, в итоге не будем. С учетом мнения широкого круга эксплуатантов мы признали это нецелесообразным. Будем делать ставку именно на механизмы стимулирования. Мы отчетливо понимаем, что надо учесть и потребности населения, и возможности эксплуатантов, для которых такое обновление, конечно, влечет определенную финансовую нагрузку. <...>

Кроме того, мы занимаемся формированием рынка вертолетных перевозок, в первую очередь пассажирских. Стимулом к его развитию станет обновление парка, в том числе за счет Ми-38 и Ка-62.

Минпромторг России сделает этот процесс максимально выгодным и комфортным для участников рынка. В частности, в проект бюджета на 2020–2021 гг. внесена программа трейд-ин, которая позволит эксплуатантам снизить затраты на приобретение новой вертолетной техники. Кроме того, рассматриваем возможность распространить субсидии из федерального бюджета на лизинг вертолетов Ми-38 и Ка-62. <...> На рынке уже зарекомендовал себя «Ансат», на сегодняшний день в эксплуатации только гражданских машин более 25. Также 50 «Ансатов» закупило Минобороны, военные используют его как учебный вертолет».

О совместном авиастроительном проекте с Китаем

«Буквально на прошлой неделе, на полях авиакосмического салона МАКС в Жуковском, где КНР выступила страной-партнером, прошло заседание подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. Естественно, обсуждение проекта [самолета] CR929 стало одним из ключевых вопросов, а на статической экспозиции, кстати впервые за пределами Китая, был показан макет кабины и салона лайнера в натуральную величину.

У наших китайских партнеров, конечно, очень серьезные амбиции – и они на это имеют право. Но мы сторонники полноправных партнерских отношений, и в ходе этого раунда переговоров мы еще раз донесли нашу позицию, что линия разделения в проекте должна проходить не между рынками, а между разработкой и производством, что соответствует духу подписанного ранее межправительственного соглашения.

В сентябре мы ожидаем от китайской стороны положительного решения в отношении регистрации в России инженерного центра и наделения его полномочиями разработчика самолета CR929».

О сверхзвуковом пассажирском самолете

«В 2022–2026 гг. может быть начато эскизно-техническое, а затем и рабочее проектирование сверхзвукового пассажирского самолета, этими работами будет заниматься ОАК с привлечением входящих в ее структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

Сейчас в мире отсутствуют необходимые для создания такого самолета маршевые силовые установки – к примеру, серийно производимый у нас двигатель НК-32 (устанавливается на сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. – «Ведомости») не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов. Необходима разработка нового двигателя. Уверен, что российские двигателестроители справятся с этим, если будет поставлена такая задача.

На базе Ту-160 [как обсуждалось в том числе] проект невозможен. У нас же нет задачи поместить человека в капсулу и перевезти его между двумя точками в пространстве, преодолев сверхзвуковой барьер. У нас задача создать экономически оправданную модель самолета, отвечающую требованиям комфорта. Во-первых, двигатели НК-32 не подходят по размеру для самолета, исследования по которому ведутся. Надо учитывать и хлопок, который возникает при переходе на сверхзвук: нормы ИКАО не допускают полеты с таким уровнем шума и это как раз главная проблема для всех мировых разработчиков. Если вы переделаете Ту-160 в гражданский лайнер, то получите, условно, советский Ту-144 (первый сверхзвуковой гражданский лайнер в мире, снятый с производства из-за неэффективности. – «Ведомости»). И наконец, Ту-160 – это огромная машина, с учетом стоящих задач такая не нужна.

Сверхзвуковой лайнер должен быть компактной машиной. Скорее всего, на 16–19 мест. Скорость должна быть примерно 2000–3000 км/ч. Делать на 1500 км/ч просто смысла нет: коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч, кто же будет покупать сверхзвуковой самолет вдвое дороже, если разница в скорости будет незначительной? Сейчас просто нет таких технологий, которые позволили бы обеспечить сверхзвук по цене дозвукового самолета».

О бюджетных субсидиях для суперверфи на Дальнем Востоке

«Для финансирования строительства верфи ООО «ССК «Звезда» привлекло кредит в Газпромбанке. В июле ССК «Звезда» обратился к нам с просьбой возместить 3,3 млрд руб. – это часть расходов на уплату процентов по кредиту. В бюджете 2020–2022 гг. предусмотрены расходы на эти субсидии в размере 2,4 млрд руб., в 2020 г. мы рассмотрим заявку «Звезды» и примем решение. <...> Субсидирование строительства судов на ССК «Звезда» касается только крупнотоннажных судов, которые ранее в России не строились из-за отсутствия необходимых спусковых и гидротехнических сооружений, недостаточного опыта их строительства.

Минпромторг разработал и направил на рассмотрение в правительство проект постановления, который утверждает правила субсидирования затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов. Никем не оспаривается, что объем субсидирования должен рассчитываться на основе разницы между фактической и контрактной стоимостью строительства крупнотоннажного судна. В процентном отношении объем поддержки может различаться. Так, для судна-газовоза предполагается, что предельный размер субсидии не должен превышать 20% контрактной стоимости, для танкера-продуктовоза – 25%. <...> Всего же объем субсидирования по 15 газовозам оценивается примерно в 45 млрд руб. После создания этой серии, думаю, «Звезда» выйдет на конкурентную себестоимость строительства: будут получены необходимые компетенции, навыки, референции. <...>

Мощности верфи позволяют разместить заказы на строительство судов, планируемых Росморречфлотом в рамках федеральных проектов «Морские порты России» и «Северный морской путь».

О сроках выхода на рынок автомобилей Aurus

«Сегодня на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство [Aurus], которое будет способно выпустить в 2020 г. не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 г. уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций. Главный индустриальный партнер проекта – «Форд Соллерс Елабуга» – уже заказал необходимую оснастку для производства. <...>

Сейчас производятся лимузин и седан. <...> Все выпускаемые машины Aurus уходят в госструктуры или используются в испытаниях. Минивэн пока в опытном производстве, параллельно идет его сертификация. Внедорожник тоже должен пройти все испытания, включая сертификацию. На эту модель будет делаться главный акцент – так складывается конъюнктура на рынке, таковы запросы наших зарубежных партнеров. Компания Tawazun думает о возможности сборки в ОАЭ именно внедорожника. <...> Думаю, это 2021–2022 годы, не раньше. <...>

По большому счету никакого сдвига сроков не было (ожидалось, что розничные продажи начнутся в I квартале 2019 г., но на открытии шоурума в «Москва-сити» было заявлено, что это произойдет в 2020 г. – «Ведомости»). Мы изначально анонсировали, что предварительные заявки начнут принимать в начале этого года, – так оно и произошло. Сейчас собрано более 500 таких заявок.

Моя приемная точно не формирует списков [клиентов не из госорганов]. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Но, думаю, будет корректней, если первые обладатели автомобилей сами прокомментируют покупку. Не думаю, что Rolls-Royce, Bentley или Mercedes-Benz раскрывают информацию, кто и в какой комплектации купил автомобиль».

О господдержке автопрома и специальных инвестконтрактах

«Мы точно будем просить зарезервировать средства для того, чтобы иметь возможность принимать оперативные решения при изменении ситуации на рынке. В проекте федерального бюджета на 2020 г. предусмотрено почти 19 млрд руб. на мероприятия по стимулированию спроса на автотранспортные средства (льготное автокредитование и единая лизинговая субсидия).

Что касается BMW, то они сами заморозили процесс рассмотрения своей заявки [на заключение СПИКа]. Мы коллег предупреждали (в последний раз видел их в мае), что у них остается мало времени и после принятия нового формата СПИК 2.0 мы не сможем подписывать контракты на прежних инвестиционных условиях. Что, собственно, и случилось [после 13 августа]. <...>

Мы не просто отбивались [от прихода в Россию китайских автопроизводителей] – мы не видели фундаментального стратегического бенефициара, партнера, который выполнил бы все свои обязательства. Все предыдущие попытки китайских компаний создать производство автомобилей в различных регионах не заканчивались успехом. И это не зависело от нашей позиции: мы не могли запрещать или разрешать. Great Wall, ничего не прося, сначала построила завод, а уже потом мы получили официальную заявку на заключение СПИКа для развития проекта. Компания прошла эволюционное и инновационное развитие, а это самое главное для нас. Если коллеги, как написано в заявке, будут выполнять свои инвестиционные и технологические планы, то это будет качественный, хороший партнер. Конечно, это означает и усиление конкуренции. Но далеко не с нашими основными российскими моделями – стоимость машин китайского концерна начинается от 1,5 млн руб. <...> Думаю, вряд ли [можно ожидать появления в России других автозаводов полного цикла, построенных китайскими автоконцернами]. Это связано прежде всего с тем, что по правилам СПИК 2.0 мы будем объявлять конкурсы на технологии, а не на создание производств. А сейчас у нас в стране с учетом СПИКов, уже одобренных межведомственной комиссией, дополнительных потребностей в автомобильных мощностях точно нет.

О компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты

«В соответствии с нашими обязательствами перед ВТО мы не компенсируем таможенные пошлины. Более того, смысл соглашений о промсборке, большинство из которых заканчиваются в этом году, как раз в направлении предприятиями экономии от полученных от государства льгот на локализацию. Мы договорились с ВТО, что в 2020 г. завершим все соглашения о промсборке. Фактически те компании, которые добросовестно выполнили соглашения о промсборке, теперь не нуждаются в каких-либо льготах от государства, поскольку их компоненты локализованы и имеют самые привлекательные – рублевые – цены».