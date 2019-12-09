Экономика

Швеция хочет первой избавиться от отрицательных процентных ставок

Но эксперты сомневаются в правильности такого шага
Алексей Невельский
Алексей Невельский
Центробанк Швеции (на фото) уже повысил процентную ставку в 2018 г. с -0,5% до -0,25%, а теперь планирует вывести ее в ноль /Bob Strong / REUTERS

Меры, которые центробанки в борьбе с кризисом предпринимали для стимулирования экономики, стали настолько нетрадиционными, что слова «ужесточить денежную политику» в сочетании с «повысить процентную ставку до нуля» уже вызывают улыбку. Но именно это собирается сделать ЦБ Швеции на заседании 19 декабря: сейчас ставка составляет -0,25%. Если это произойдет, он станет первым из центробанков развитых стран, кто откажется от дальнейших экспериментов с отрицательными ставками. 

Однако многие специалисты предупреждают, что такой шаг может стать ошибкой, учитывая замедление шведской экономики.

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