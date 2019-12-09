Швеция хочет первой избавиться от отрицательных процентных ставок

Меры, которые центробанки в борьбе с кризисом предпринимали для стимулирования экономики, стали настолько нетрадиционными, что слова «ужесточить денежную политику» в сочетании с «повысить процентную ставку до нуля» уже вызывают улыбку. Но именно это собирается сделать ЦБ Швеции на заседании 19 декабря: сейчас ставка составляет -0,25%. Если это произойдет, он станет первым из центробанков развитых стран, кто откажется от дальнейших экспериментов с отрицательными ставками.