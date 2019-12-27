Три способа повысить эффективность политики Банка России

Прошедшие пять лет показывают, насколько мощным инструментом управления инфляцией и деловой активностью является процентная политика Банка России. Но чем выше влияние, тем сильнее и ответственность – лишь в теории Центральный банк каждый раз безошибочно устанавливает процентную ставку на оптимальном уровне и идеально передает сигналы о своей тактике населению и компаниям. На практике внутренние данные и внешние события неизменно преподносят сюрпризы, а язык, на котором говорят на Неглинной, 12, отличается от диалектов, распространенных за пределами Центробанка.