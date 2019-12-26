Чего ожидать инвесторам от активов России и развивающихся рынков в 2020 году
Прежде чем говорить о грядущем годе, бросим взгляд назад, в год уходящий. В России он начинался с высоких инфляционных ожиданий, связанных с повышением НДС, ростом геополитических рисков и волатильностью на рынке нефти. Все эти риски настолько беспокоили ЦБ, что в сентябре 2018-го регулятор даже превентивно повысил ключевую ставку, чтобы отрезвить особо горячие головы.
Удачный 2019 год
Однако угрозы, которых опасался ЦБ, в 2019 г. не материализовались. Не было январского всплеска инфляции, геополитические риски в течение всего года снижались, котировки нефти тоже не подвели. Сработало достижение взаимопонимания между странами – членами ОПЕК и Россией о добыче нефти.
Мало того, благодаря жесткой монетарной политике ЦБ инфляция была взята под контроль и завершает год на уровне ниже таргета ЦБ в 4%. Кроме того, России удалось не скатиться в рецессию, хотя такие опасения существовали, и экономика осталась в зоне пусть слабого, но роста.
Были, конечно, недочеты, в частности задержки финансирования ряда статей госбюджета, что снизило внутренний спрос. Однако в целом экономическому блоку правительства нужно поставить высокую оценку. Внутренние и внешние инвесторы это, естественно, оценили. Они обеспечили рост российского рынка акций более чем на 30% в долларах – это очень высокий показатель. Рынок акций отыграл все геополитические потрясения и внешние вызовы с 2014 г., включая тяжелый удар 2018 г.
Рынок российского долга, как внутреннего, так и внешнего, также порадовал инвесторов. Ряд облигаций показали совокупную доходность свыше 10% в долларах. В целом 2019 год завершается на позитивной ноте.
На других развивающихся рынках – прежде всего Мексики, Бразилии, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии – происходили важные события. В Бразилии – выборы, которые привели к власти руководство, близкое нынешней политике Вашингтона, что отразилось на ценных бумагах бразильских эмитентов. Мы наблюдали турбулентность в отношениях Турции с крупнейшими странами Европы и с США. Серьезные потрясения в Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста, подготовкой IPO Saudi Aramco и т. д. Все эти события отражались на рынках и доходностях, и волатильность была очень высока. Хорошо показали себя бумаги Бразилии, очень волатильны были бумаги Турции и Мексики, Перу и Чили. В целом ВВП развивающихся стран рос гораздо быстрее, чем развитых, – около 5 и 3% соответственно.
Экономика будущего
Что год грядущий нам готовит? Конечно, самой сложной задачей будет ускорение экономического роста. Если в 2019 г. перед экономикой стояла задача не скатиться в рецессию, то в 2020 г. целью станет поддержка развития. Все предпосылки для этого есть: прежде всего низкая инфляция, а также ряд инвестиционных проектов, которые могут быть запущены с крупными, в основном государственными, вложениями. В сегодняшних реалиях это важный драйвер экономического роста.
У ЦБ остается большой запас для снижения процентных ставок. Если позволит экономическая ситуация, они могут быть снижены на 50 базисных пунктов (сейчас ключевая ставка – 6,25%). Это станет позитивным сигналом для экономики.
Важнейшим событием на российском рынке может стать пересмотр суверенных кредитных рейтингов. Сейчас Россия демонстрирует устойчивость к внешним шокам, высокую дисциплину в исполнении бюджета и либеральную денежную политику в отношении обменного курса и движения капитала. Все три фактора не могут не радовать аналитиков мировых рейтинговых агентств, и можно рассчитывать на пересмотр их отношения к России.
Если это произойдет – а вероятность повышения рейтингов я оцениваю как высокую, – то за ним последует пересмотр вверх справедливых оценок российских компаний, что, в свою очередь, даст толчок развитию российского фондового рынка.
В целом в 2020 г. можно ожидать совокупную доходность облигаций на уровне 8–9% в долларах США и роста российского рынка акций свыше 20% в течение года.
Какие секторы будут драйверами
Отдельные игроки и секторы будут вести себя по-разному. Так, мультипликаторы Saudi Aramco после IPO станут новым бенчмарком для «Газпрома» и крупных нефтяных компаний в глазах глобальных инвесторов, что, скорее всего, приведет к переоценке их акций вверх.
Компании, связанные с цикличностью экономики, окажутся под давлением из-за снижения спроса на уголь и сталь в связи с замедлением экономического роста. Здесь все будет зависеть от качества корпоративного управления.
Зато компании сферы услуг и технологий получат преимущество: сыграет роль переход к новой цифровой экономике и расширение клиентской базы.
Дополнительный фактор для России – движение мирового рынка капитала, где деньги постоянно перетекают в более привлекательные сегменты рынка. Крупнейшие экономики будут в фазе торможения и низких доходностей по всему спектру инструментов, и развивающиеся рынки в целом, и Россия в частности в 2020 г. будут привлекательными – мы ожидаем притока средств в активы.
Развивающиеся рынки и лучшие стратегии
К интересным регионам в 2020 г. относится, пожалуй, вся Латинская Америка, и особенно Мексика и Бразилия. Мы также будем внимательно следить за Персидским заливом. Здесь можно ожидать важных событий, которые позволят заработать.
В области стратегий все зависит от горизонта планирования и отношения к риску. Долгосрочные инвестиции на 5–10 лет в рискованный портфель акций – это вполне приемлемо. Краткосрочный горизонт – около года, и среднесрочный – 3–5 лет требуют большего веса облигаций в портфеле.