Чего ожидать инвесторам от активов России и развивающихся рынков в 2020 году

На других развивающихся рынках – прежде всего Мексики, Бразилии, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии – происходили важные события. В Бразилии – выборы, которые привели к власти руководство, близкое нынешней политике Вашингтона, что отразилось на ценных бумагах бразильских эмитентов. Мы наблюдали турбулентность в отношениях Турции с крупнейшими странами Европы и с США. Серьезные потрясения в Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста, подготовкой IPO Saudi Aramco и т. д. Все эти события отражались на рынках и доходностях, и волатильность была очень высока. Хорошо показали себя бумаги Бразилии, очень волатильны были бумаги Турции и Мексики, Перу и Чили. В целом ВВП развивающихся стран рос гораздо быстрее, чем развитых, – около 5 и 3% соответственно.