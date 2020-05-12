Чиновники обсуждают поддержку инвестпрограмм госкомпаний

Обсуждаются разные варианты поддержки – субсидирование самих инвестпрограмм, долговое финансирование (в том числе с помощью субсидирования процентной ставки) и выпуск госкомпаниями бессрочных облигаций. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника, два участника правительственных совещаний, а также топ-менеджер одной из госкомпаний. Могут быть задействованы и другие варианты – госгарантии и докапитализация (в том числе использование компаниями безвозвратных субсидий в добавочный капитал), говорит один из чиновников. Разные механизмы поддержки могут дополнять друг друга, уточняет он.