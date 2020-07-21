Торгово-промышленная палата предложила меры по поддержке малого бизнеса

Торгово-промышленная палата предложила меры по поддержке малого бизнесаСреди основных – снижение ставки налога на самозанятых до 1% и отмена критерия численности работников
Регионам необходимо дать право сокращать ставку по налогу для самозанятых до 1%. Письмо с таким предложением отправил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В настоящее время налоговый платеж составляет 4% для дохода, полученного от физических лиц, и 6% – от юридических лиц. На данный момент эти ставки используются в 75 субъектах РФ. «Мы давно говорим о том, что самозанятых нужно вывести из тени, – отмечает председатель московского областного регионального отделения «Деловой России» Сергей Демин. – По разным подсчетам, сегодня их около 15 млн человек. Это большое количество трудоспособного населения. Задача государства – вывести этих людей из серой зоны».
По его словам, в период пандемии и кризиса налог со ставкой в 1% не ударит по карману самозанятых граждан и будет способствовать их социализации. При этом реальный экономический эффект вряд ли будет существенным, отмечает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Помимо ставки налога на самозанятых в письме главы ТПП предлагается еще целый ряд мер, которые могут упростить работу малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Одна из важнейших – прекращение практики определения типа предприятия по количеству сотрудников. Это позволит многим компаниям сохранить действие привлекательных режимов налогообложения и сведет к нулю желание компаний дробить фирмы или не оформлять работников в штат. В противном случае растущие компании теряют право на льготный режим налогообложения и отчетности, так что у них резко возрастает не только налоговая нагрузка, но и затраты на ведение документооборота.
«Ценз по численности был непонятно для чего сделан, налог все равно платится с годового оборота, – объясняет Демин. – Есть предприятия с большим численным составом персонала, но с небольшой годовой выручкой». Кроме того, отмена критерия численности сотрудников приведет к увеличению числа субъектов МСП, а значит, вырастет и число претендентов на господдержку, что неплохо, добавляет Завьялов.
Глава ТПП в своем письме также предлагает шире распространить систему патентов на ведение бизнеса.
Патентная система налогообложения оказалась удобной для бизнеса, соглашаются эксперты, поэтому ее тоже нужно расширить на малые предприятия с численностью сотрудников до 15 человек. Это даст владельцам компаний возможность уплачивать фиксированные платежи страховых взносов за каждого сотрудника без сдачи отчетности.
По мнению Демина, эта мера окажется хорошей поддержкой для самозанятых в период кризиса, как и предложение ТПП вернуть практику уплаты НДС после оплаты контрагентами товаров и услуг и отменить для МСП обязанность по уплате авансовых платежей по налогу на прибыль (налог предлагается платить лишь по факту получения прибыли). «Российские малые и средние предприятия, к сожалению, не имеют подушки безопасности, наличие прибыли сегодня не означает, что она будет и завтра, – отмечает Завьялов. – Это очень хорошо продемонстрировала пандемия. Поэтому уплата налога по факту получения прибыли – хорошее подспорье в планировании денежных потоков».
Последним пунктом в письме Катырина идет просьба составить единый реестр неналоговых платежей и сборов. Обсуждать необходимость и пользу этой меры нет необходимости: такой список обещала представить еще Татьяна Голикова, когда она возглавляла Счетную палату, в 2017 г. С тех пор необходимость в таком списке только возросла, но он так и не появился. «У нас достаточно долго микробизнес и малый бизнес испытывают давление не только со стороны государства, но и со стороны неплатежеспособного населения. Кризис, к сожалению, не оставляет шансов на выживание микропредприятиям», – говорит Демин.
Несмотря на то что предлагаемые Катыриным меры точечные, они способны поддержать малое и среднее предпринимательство в России, уверен главный аналитик ГК «Алор брокер» Алексей Антонов. «Цена вопроса в деньгах относительно невелика и находится на уровне нескольких миллиардов рублей, – отмечает он. – Учитывая высокий уровень развития налоговой системы в России, ее работоспособность в аккумулировании средств, можно считать реализацию предлагаемых мер низкорискованной для бюджетов». Проблема лишь в том, что основные затраты в связи с реализацией этих мер лягут на бюджеты регионов, которые уже сильно пострадали в период пандемии.