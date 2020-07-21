Торгово-промышленная палата предложила меры по поддержке малого бизнеса

Последним пунктом в письме Катырина идет просьба составить единый реестр неналоговых платежей и сборов. Обсуждать необходимость и пользу этой меры нет необходимости: такой список обещала представить еще Татьяна Голикова, когда она возглавляла Счетную палату, в 2017 г. С тех пор необходимость в таком списке только возросла, но он так и не появился. «У нас достаточно долго микробизнес и малый бизнес испытывают давление не только со стороны государства, но и со стороны неплатежеспособного населения. Кризис, к сожалению, не оставляет шансов на выживание микропредприятиям», – говорит Демин.