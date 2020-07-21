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Торгово-промышленная палата предложила меры по поддержке малого бизнеса

Среди основных – снижение ставки налога на самозанятых до 1% и отмена критерия численности работников
Любовь Маврина
Помимо ставки налога на самозанятых в письме главы ТПП предлагается еще целый ряд мер, которые могут упростить работу малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей /Евгений Егоров / Ведомости

Регионам необходимо дать право сокращать ставку по налогу для самозанятых до 1%. Письмо с таким предложением отправил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину (есть в распоряжении «Ведомостей»).

В настоящее время налоговый платеж составляет 4% для дохода, полученного от физических лиц, и 6% – от юридических лиц. На данный момент эти ставки используются в 75 субъектах РФ. «Мы давно говорим о том, что самозанятых нужно вывести из тени, – отмечает председатель московского областного регионального отделения «Деловой России» Сергей Демин. – По разным подсчетам, сегодня их около 15 млн человек. Это большое количество трудоспособного населения. Задача государства – вывести этих людей из серой зоны».

По его словам, в период пандемии и кризиса налог со ставкой в 1% не ударит по карману самозанятых граждан и будет способствовать их социализации. При этом реальный экономический эффект вряд ли будет существенным, отмечает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

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Помимо ставки налога на самозанятых в письме главы ТПП предлагается еще целый ряд мер, которые могут упростить работу малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Одна из важнейших – прекращение практики определения типа предприятия по количеству сотрудников. Это позволит многим компаниям сохранить действие привлекательных режимов налогообложения и сведет к нулю желание компаний дробить фирмы или не оформлять работников в штат. В противном случае растущие компании теряют право на льготный режим налогообложения и отчетности, так что у них резко возрастает не только налоговая нагрузка, но и затраты на ведение документооборота.

«Ценз по численности был непонятно для чего сделан, налог все равно платится с годового оборота, – объясняет Демин. – Есть предприятия с большим численным составом персонала, но с небольшой годовой выручкой». Кроме того, отмена критерия численности сотрудников приведет к увеличению числа субъектов МСП, а значит, вырастет и число претендентов на господдержку, что неплохо, добавляет Завьялов.

Глава ТПП в своем письме также предлагает шире распространить систему патентов на ведение бизнеса.

Патентная система налогообложения оказалась удобной для бизнеса, соглашаются эксперты, поэтому ее тоже нужно расширить на малые предприятия с численностью сотрудников до 15 человек. Это даст владельцам компаний возможность уплачивать фиксированные платежи страховых взносов за каждого сотрудника без сдачи отчетности.

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По мнению Демина, эта мера окажется хорошей поддержкой для самозанятых в период кризиса, как и предложение ТПП вернуть практику уплаты НДС после оплаты контрагентами товаров и услуг и отменить для МСП обязанность по уплате авансовых платежей по налогу на прибыль (налог предлагается платить лишь по факту получения прибыли). «Российские малые и средние предприятия, к сожалению, не имеют подушки безопасности, наличие прибыли сегодня не означает, что она будет и завтра, – отмечает Завьялов. – Это очень хорошо продемонстрировала пандемия. Поэтому уплата налога по факту получения прибыли – хорошее подспорье в планировании денежных потоков».

Последним пунктом в письме Катырина идет просьба составить единый реестр неналоговых платежей и сборов. Обсуждать необходимость и пользу этой меры нет необходимости: такой список обещала представить еще Татьяна Голикова, когда она возглавляла Счетную палату, в 2017 г. С тех пор необходимость в таком списке только возросла, но он так и не появился. «У нас достаточно долго микробизнес и малый бизнес испытывают давление не только со стороны государства, но и со стороны неплатежеспособного населения. Кризис, к сожалению, не оставляет шансов на выживание микропредприятиям», – говорит Демин. 

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Несмотря на то что предлагаемые Катыриным меры точечные, они способны поддержать малое и среднее предпринимательство в России, уверен главный аналитик ГК «Алор брокер» Алексей Антонов. «Цена вопроса в деньгах относительно невелика и находится на уровне нескольких миллиардов рублей, – отмечает он. – Учитывая высокий уровень развития налоговой системы в России, ее работоспособность в аккумулировании средств, можно считать реализацию предлагаемых мер низкорискованной для бюджетов». Проблема лишь в том, что основные затраты в связи с реализацией этих мер лягут на бюджеты регионов, которые уже сильно пострадали в период пандемии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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