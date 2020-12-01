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«Алабуга» признана лучшей промышленно-производственной ОЭЗ в России

Лучшими технико-внедренческими ОЭЗ оказались подмосковная «Дубна» и столичный «Технополис «Москва»
Любовь Маврина
Панорамный вид на ОЭЗ «Алабуга» /alabuga.ru

Ассоциация кластеров и технопарков России составила рейтинг особых экономических зон (ОЭЗ) – территорий, где компаниям из приоритетных отраслей предоставляются таможенные и налоговые льготы, а также преференции на использование земли и инфраструктуры. Составленный на основе оценок 28 показателей рейтинг призван помочь потенциальным инвесторам определить лучшее место для локализации своего производства.

«Национальный рейтинг особых экономических зон – это независимая оценка, в которой сам бизнес и эксперты оценивают привлекательность площадок с точки зрения удобства ведения бизнеса, – отмечает замминистра экономического развития Российской Федерации Сергей Галкин. – Минэкономразвития внимательно следит за итогами этой независимой оценки. Для нас важен объективный взгляд со стороны и обратная связь от бизнеса и регионов, чтобы обеспечить благоприятные условия для стимулирования инвестиционной деятельности в ОЭЗ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных