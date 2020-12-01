«Алабуга» признана лучшей промышленно-производственной ОЭЗ в России

«Национальный рейтинг особых экономических зон – это независимая оценка, в которой сам бизнес и эксперты оценивают привлекательность площадок с точки зрения удобства ведения бизнеса, – отмечает замминистра экономического развития Российской Федерации Сергей Галкин. – Минэкономразвития внимательно следит за итогами этой независимой оценки. Для нас важен объективный взгляд со стороны и обратная связь от бизнеса и регионов, чтобы обеспечить благоприятные условия для стимулирования инвестиционной деятельности в ОЭЗ».