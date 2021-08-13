Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники

Простимулировать trade-in в сегменте потребительской техники и электроники правительство решило по аналогии с автомобильным рынком – там уже действуют правила расчета НДС по межценовой разнице. Предполагается, что такой порядок делает налогообложение при перепродаже более справедливым и стимулирует ритейл платить за подержанные товары большую сумму. Сейчас, когда компания выкупает у физлица, например, смартфон, то при перепродаже вынуждена платить НДС не с разницы, а с полной стоимости, за которую продала товар.