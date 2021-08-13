Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники

Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техникиОни предложили внести умные часы и акустику в список товаров с пониженным НДС
Перечень техники, при перепродаже которой НДС будет рассчитан по межценовой разнице (сейчас налогооблагаемая база не снижается на цену покупки товара у физлица), должен быть расширен. С таким заявлением Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.видео» и др.) обратилась в Минфин, сообщил «Ведомостям» представитель объединения, копия письма есть у «Ведомостей». Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».
Целесообразно включить в список умные часы и компьютеры-моноблоки, говорит представитель РАТЭК Антон Гуськов. Также РАТЭК предлагает включить в перечень посудомоечные машины, микроволновые и другие печи, кухонные плиты, аппаратуру для воспроизведения звука, наушники, модемы, игровые приставки и т. п., следует из письма в Минфин.
Расширение перечня способствует развитию рынка этих устройств, позволит снизить цену для потребителей и «перевести уже проводимые сделки купли-продажи по trade-in (обмен старых товаров на новые. – «Ведомости») в прозрачный организованный канал», пояснил Гуськов.
Категория носимых устройств показала самый высокий рост (на 55% в денежном выражении в «М.видео-Эльдорадо», в 2,5 раза в «Ситилинке») в 2020 г. За первое полугодие 2021 г. в России было продано 2,5 млн носимых гаджетов, 55% из которых – умные часы, 45% – трекеры, следует из отчета «М.видео-Эльдорадо».
Помимо этого РАТЭК считает нужным снизить налоговую нагрузку на перепродажу компьютеров-моноблоков, поскольку они схожи по параметрам с портативными компьютерами, которые уже включены в проект перечня. «Как и в случае с умными часами, некоторые магазины электроники уже предоставляют возможности trade-in для моноблоков, поэтому их официальное включение позволит обеспечить прозрачные и единообразные условия в trade-in», – добавил Гуськов.
Отдельные продавцы техники предложение РАТЭК поддержали. Список можно расширить такими категориями, как умные часы, наушники и портативная акустика, согласился представитель «Связного». Собеседник в «М.видео-Эльдорадо» сообщил, что целесообразно включить в список носимые устройства, аудиотехнику, геймерские товары. «Все это пользуется высоким спросом в России и в перспективе потребует корректного обращения на этапе завершения жизненного цикла», – уточнил представитель «М.видео-Эльдорадо».
C 2022 г. ритейл сможет воспользоваться льготами по налогу на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанной бытовой техники и электроники. Розничным продавцам будет позволено снизить налогооблагаемую базу на стоимость покупки товара у физлица – закон о развитии trade-in принят в апреле. Сейчас правительству необходимо определиться со списком товаров, которые могут подпасть под льготу. Минфин предложил включить в перечень мобильные телефоны, холодильники и морозильники, бытовые стиральные машины, пылесосы, ноутбуки, планшеты и компьютеры, следует из опубликованного для общественного обсуждения проекта постановления правительства.
Простимулировать trade-in в сегменте потребительской техники и электроники правительство решило по аналогии с автомобильным рынком – там уже действуют правила расчета НДС по межценовой разнице. Предполагается, что такой порядок делает налогообложение при перепродаже более справедливым и стимулирует ритейл платить за подержанные товары большую сумму. Сейчас, когда компания выкупает у физлица, например, смартфон, то при перепродаже вынуждена платить НДС не с разницы, а с полной стоимости, за которую продала товар.
Поправки ставят в равное положение с точки зрения уплаты НДС продавцов отдельных видов бытовой техники независимо от того, приобрели они ее у физлиц или юрлиц – плательщиков НДС, полагает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр Овеснов. При этом покупать технику у иных субъектов – неплательщиков НДС, например у ИП и компаний на спецрежимах, становится невыгодно, добавил он.
Выплата НДС – существенная статья расходов операторов trade-in, решение проблемы с неравномерным налогообложением станет поворотным пунктом для развития рынка, отметил представитель «Связного».
Причем ритейлеры готовы предлагать более высокую стоимость выкупа техники благодаря сокращению издержек, заверил собеседник «Ведомостей». Эта мера простимулирует обеление рынка, говорит он, а также позволит «приблизить стоимость выкупа техники в магазинах официальных ритейлеров к площадкам «досок объявлений». Представитель «Авито» не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Ozon отказался от комментариев.
Это давно назревшая мера, которая снизит риски для покупателей в связи с переходом от покупок с рук к приобретению техники у ритейлеров или на крупнейших маркетплейсах, отмечает директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Учитывая, что «Авито» также в 2021 г. запустила активную реализацию проекта создания маркетплейса, бизнес компании в этой товарной категории при своевременном расширении взаимодействия с потенциальными поставщиками б/у техники с гарантией существенно не пострадает», – считает он.
Рынок trade-in активно развивается, отмечают участники рынка. «Мегафон» принял более 1 млн устройств за все время действия программы trade-in, за 2020 г. – 620 000, включая кнопочные телефоны, смартфоны, планшеты, смарт-часы, детские часы и фитнес-трекеры, заявил представитель компании. Услуга trade-in пользуется большой популярностью в салонах МТС, «Билайна», «М.видео-Эльдорадо», сообщили представители компаний.