Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в начале 2022 года

Ужесточение монетарной политики окончено – такой сценарий становится базовым у участников рынка, следует из аналитической заметки Ситибанка «Когда Банк России начнет снижать ключевую ставку?» («Ведомости» с ней ознакомились). Сделать такой вывод позволяют прежде всего июльские данные о росте потребительских цен, которые демонстрируют, что инфляционное давление падает, говорится в исследовании. ЦБ зафиксировал снижение в июле 2021 г. годовой инфляции в России на 0,04 п. п. до 6,46%. Росстат ранее сообщил о недельной дефляции в 0,01% за период с 10 по 16 августа. Это третье снижение цен с начала года. С начала августа дефляция составила 0,03%.