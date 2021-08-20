Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в начале 2022 года

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в начале 2022 годаК июню она может откатиться к 6%
Ужесточение монетарной политики окончено – такой сценарий становится базовым у участников рынка, следует из аналитической заметки Ситибанка «Когда Банк России начнет снижать ключевую ставку?» («Ведомости» с ней ознакомились). Сделать такой вывод позволяют прежде всего июльские данные о росте потребительских цен, которые демонстрируют, что инфляционное давление падает, говорится в исследовании. ЦБ зафиксировал снижение в июле 2021 г. годовой инфляции в России на 0,04 п. п. до 6,46%. Росстат ранее сообщил о недельной дефляции в 0,01% за период с 10 по 16 августа. Это третье снижение цен с начала года. С начала августа дефляция составила 0,03%.
Хотя замедление роста цен связано в основном с сезонным спадом стоимости плодоовощной продукции, есть ряд признаков, что показатель инфляции уже преодолел пиковые значения в этом году и в дальнейшем продолжит уменьшаться, ожидают аналитики Ситибанка. На данный момент инфляция в годовом выражении составляет 6,4%, к концу 2021 г. показатель снизится до 5,7%, прогнозируют они. Замедление роста цен и инфляционных ожиданий позволит снизить риски превышения спроса над предложением, которые включены в расчет ставки ЦБ. К июню 2022 г. значение индекса потребительских цен составит 4,5%.