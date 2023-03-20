Малый бизнес предложил смягчить законопроект о занятости населения

Президент «Опоры России» Александр Калинин направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложениями поправок в законопроект «О занятости населения», прошедший первое чтение в Госдуме («Ведомости» ознакомились с его содержанием). Существующая редакция документа несет риски издержек для работодателей – в конечном счете это может привести к повышению цен на товары и услуги для россиян, пишет Калинин. В рабочей группе, которая готовит поправки ко второму чтению, «Ведомостям» сообщили, что замечания могут быть учтены.