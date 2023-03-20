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Малый бизнес предложил смягчить законопроект о занятости населения

Обязательства, с которыми столкнутся предприниматели, для многих окажутся слишком обременительными
Ярослава Костенко
Чтобы постоянно информировать службы занятости обо всех изменениях, предприятиям понадобится увеличивать штат сотрудников / Евгений Разумный / Ведомости

Президент «Опоры России» Александр Калинин направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложениями поправок в законопроект «О занятости населения», прошедший первое чтение в Госдуме («Ведомости» ознакомились с его содержанием). Существующая редакция документа несет риски издержек для работодателей – в конечном счете это может привести к повышению цен на товары и услуги для россиян, пишет Калинин. В рабочей группе, которая готовит поправки ко второму чтению, «Ведомостям» сообщили, что замечания могут быть учтены.

В приложении к письму «Опоры России» содержится 20 предложений к законопроекту. В частности, организация просит уточнить понятие самозанятости. В нынешней редакции одним из ее критериев является «систематическое получение дохода», но не уточняется, какая именно периодичность считается систематической. Ко второму чтению понятие, скорее всего, претерпит изменение и будет уточнено – такая рекомендация также содержится в постановлении Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных