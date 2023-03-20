Малый бизнес предложил смягчить законопроект о занятости населения

Малый бизнес предложил смягчить законопроект о занятости населенияОбязательства, с которыми столкнутся предприниматели, для многих окажутся слишком обременительными
Президент «Опоры России» Александр Калинин направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложениями поправок в законопроект «О занятости населения», прошедший первое чтение в Госдуме («Ведомости» ознакомились с его содержанием). Существующая редакция документа несет риски издержек для работодателей – в конечном счете это может привести к повышению цен на товары и услуги для россиян, пишет Калинин. В рабочей группе, которая готовит поправки ко второму чтению, «Ведомостям» сообщили, что замечания могут быть учтены.
В приложении к письму «Опоры России» содержится 20 предложений к законопроекту. В частности, организация просит уточнить понятие самозанятости. В нынешней редакции одним из ее критериев является «систематическое получение дохода», но не уточняется, какая именно периодичность считается систематической. Ко второму чтению понятие, скорее всего, претерпит изменение и будет уточнено – такая рекомендация также содержится в постановлении Госдумы.