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Эксперты совета при президенте раскритиковали новый механизм переезда в САРы

Режим инкорпорации обладает рядом необоснованных преимуществ по сравнению с редомициляцией
Анастасия Бойко Елена Мухаметшина
Инкорпорировавшиеся в «русские офшоры» компании получат больше свободы, чем редомицилировавшиеся. Это несправедливо, считают эксперты совета при президенте / Евгений Разумный / Ведомости

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект, разрешающий с нуля создавать международные компании на территории специальных административных районов (САР), т. е. по механизму так называемой инкорпорации (заключение совета есть у «Ведомостей»). Этот формат перевода бизнеса из-за рубежа предполагает учреждение нового юрлица в САРах и переписывание на него принадлежащей заграничному холдингу собственности.

Изначально режим районов предусматривал только механизм редомициляции, т. е. переноса всей – уже существующей – группы из зарубежной юрисдикции в Россию без образования новой компании и корпоративных связей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных