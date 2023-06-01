Эксперты совета при президенте раскритиковали новый механизм переезда в САРы

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект, разрешающий с нуля создавать международные компании на территории специальных административных районов (САР), т. е. по механизму так называемой инкорпорации (заключение совета есть у «Ведомостей»). Этот формат перевода бизнеса из-за рубежа предполагает учреждение нового юрлица в САРах и переписывание на него принадлежащей заграничному холдингу собственности.