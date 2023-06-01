Эксперты совета при президенте раскритиковали новый механизм переезда в САРы

Эксперты совета при президенте раскритиковали новый механизм переезда в САРыРежим инкорпорации обладает рядом необоснованных преимуществ по сравнению с редомициляцией
Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект, разрешающий с нуля создавать международные компании на территории специальных административных районов (САР), т. е. по механизму так называемой инкорпорации (заключение совета есть у «Ведомостей»). Этот формат перевода бизнеса из-за рубежа предполагает учреждение нового юрлица в САРах и переписывание на него принадлежащей заграничному холдингу собственности.
Изначально режим районов предусматривал только механизм редомициляции, т. е. переноса всей – уже существующей – группы из зарубежной юрисдикции в Россию без образования новой компании и корпоративных связей.
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