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Ковальчук представил Путину доклад о работе Счетной палаты

Президент попросил руководителя СП в «острых случаях» звонить ему «без всякого стеснения»
Екатерина Дорофеева
Пресс-служба президента России

Руководитель Счетной палаты Борис Ковальчук представил президенту России Владимиру Путину свой первый доклад, сообщает пресс-служба Кремля.

Ковальчук отметил, что общая сумма нарушений за прошлый год превысила 2 трлн руб., значительная часть из них связана с требованиями к бюджетному учету и отчетности. «По итогам прошлого года мы вернули более 26 млрд руб. Ключевые мероприятия в рамках данной работы были связаны с возвратом 12,3 млрд – это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС», – сказал он.

Глава Счетной палаты добавил, что возвращенные 7,7 млрд руб. – это довзыскание не включенных в таможенную стоимость товаров и лицензионных платежей, 2,9 млрд – результаты проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции. По линии аудита оборонной национальной безопасности ведомство вернуло в бюджет 1,3 млрд руб. По словам Ковальчука, из 332 проведенных мероприятий за прошлый год 223 – это бюджетные проверки, которые связаны с анализом проектировок федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также отчетов об их исполнении.

Глава Счетной палаты также отчитался о росте валового внутреннего продукта (ВВП) – увеличение составило 3,6%. Ковальчук подчеркнул, что показатель не только полностью компенсировал спад в 2022 г., но и превысил уровень ВВП 2021 г. на 2,4%. Согласно его данным, наблюдается рост промышленности на 3,5%, обрабатывающих производств – на 7,5%, а строительства – на 7,9%. Он назвал рекордными темпы роста инвестиций в основной капитал – 9,8%.

Ковальчук также представил информацию об общих доходах федерального бюджета – они превысили 29 трлн руб., это больше прогнозируемых значений на 11,5%. По данным Счетной палаты, уровень исполнения расходов федерального бюджета составил 98,1% – это самый высокий показатель за последние пять лет.

Путин отметил, что доход бюджета возрастает, при этом наблюдается минимальных дефицит. По словам главы государства, хорошо себя показывают ненефтегазовые доходы, нефтегазовые вместе с этим растут, но лишних денег нет.

«Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть – в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», – сказал он. Глава государства также положительно оценил команду Счетной палаты и подчеркнул, что все названные показатели входят в приоритеты работы.

В мае Ковальчук был назначен на пост руководителя Счетной палаты, до этого он работал в «Интер РАО». В июне 2009 г. он стал членом совета директоров, с ноября исполнял обязанности председателя правления, а летом 2010 г. был утвержден председателем правления компании. 14 марта 2023 г. совет директоров ПАО «Интер РАО» назначил Сергея Дрегваля генеральным директором компании вместо Ковальчука.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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