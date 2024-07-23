Ковальчук представил Путину доклад о работе Счетной палаты

«Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть – в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», – сказал он. Глава государства также положительно оценил команду Счетной палаты и подчеркнул, что все названные показатели входят в приоритеты работы.