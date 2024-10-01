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/ Экономика

Власти ожидают почти трехкратного роста поступлений от повышенного НДФЛ в 2025 году

Помимо расширения шкалы налога на показателе скажется инфляция и рост зарплат
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Поступления от части НДФЛ, зачисляемой в федеральный бюджет (т. е. по ставке выше 13%), вырастут почти втрое – с 307 млрд руб. в 2024 г. до 810,54 млрд руб. в 2025 г., следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку. В 2026 г. этот налог принесет казне уже 920,71 млрд руб. (+12%), при этом в 2027 г. показатель снизится до 901,31 млрд руб. (-2,1%), указано в документе.

Поступления в бюджет от налога на доходы физлиц, превышающие 2,4 млн руб. в год (с учетом дохода граждан от контролируемых иностранных компаний), в 2025 г. составят 419,71 млрд руб. по сравнению с 94,21 млрд руб., прогнозируемых по итогам текущего года. Поступления НДФЛ по доходам, полученным от процентов по вкладам, вырастут в 2,3 раза – с 108,5 млрд до 251,5 млрд руб. Поступления по налогу на доходы физлиц, полученные от дивидендов (свыше 2,4 млн руб.), вырастут почти на 40% – с 87,2 млрд до 120,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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