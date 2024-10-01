Власти ожидают почти трехкратного роста поступлений от повышенного НДФЛ в 2025 году

Поступления в бюджет от налога на доходы физлиц, превышающие 2,4 млн руб. в год (с учетом дохода граждан от контролируемых иностранных компаний), в 2025 г. составят 419,71 млрд руб. по сравнению с 94,21 млрд руб., прогнозируемых по итогам текущего года. Поступления НДФЛ по доходам, полученным от процентов по вкладам, вырастут в 2,3 раза – с 108,5 млрд до 251,5 млрд руб. Поступления по налогу на доходы физлиц, полученные от дивидендов (свыше 2,4 млн руб.), вырастут почти на 40% – с 87,2 млрд до 120,3 млрд руб.