Власти ожидают почти трехкратного роста поступлений от повышенного НДФЛ в 2025 году

Власти ожидают почти трехкратного роста поступлений от повышенного НДФЛ в 2025 годуПомимо расширения шкалы налога на показателе скажется инфляция и рост зарплат
Поступления от части НДФЛ, зачисляемой в федеральный бюджет (т. е. по ставке выше 13%), вырастут почти втрое – с 307 млрд руб. в 2024 г. до 810,54 млрд руб. в 2025 г., следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку. В 2026 г. этот налог принесет казне уже 920,71 млрд руб. (+12%), при этом в 2027 г. показатель снизится до 901,31 млрд руб. (-2,1%), указано в документе.
Поступления в бюджет от налога на доходы физлиц, превышающие 2,4 млн руб. в год (с учетом дохода граждан от контролируемых иностранных компаний), в 2025 г. составят 419,71 млрд руб. по сравнению с 94,21 млрд руб., прогнозируемых по итогам текущего года. Поступления НДФЛ по доходам, полученным от процентов по вкладам, вырастут в 2,3 раза – с 108,5 млрд до 251,5 млрд руб. Поступления по налогу на доходы физлиц, полученные от дивидендов (свыше 2,4 млн руб.), вырастут почти на 40% – с 87,2 млрд до 120,3 млрд руб.