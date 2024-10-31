ФНС выпустит рекомендации по новым правилам внутригрупповых сделок

ФНС выпустит рекомендации по новым правилам внутригрупповых сделокУ бизнеса, в частности, есть вопросы, связанные с автообменом налоговой информацией
Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустит рекомендации по применению трансфертного ценообразования (ТЦО) – механизма корректировки налоговой базы в сделках между взаимозависимыми лицами, заявила начальник управления международного налогообложения ФНС Александра Кадет в ходе круглого стола Всероссийского налогового форума, проходящего в Москве. «Мы к методическим рекомендациям подступались уже несколько раз. Сегодня мы максимально к этому близки, и, скорее всего, у нас что-то родится, по крайней мере по части подходов», – отметила она.
По словам Кадет, ведомство смущает, что детализация подходов может привести к тому, что часть налогоплательщиков не смогут соответствовать описанным критериям. «Рекомендации, скорее всего, будут содержать оговорку, что ваши факты и обстоятельства могут быть приняты во внимание налоговым органом в рамках анализа [условий совершения сделки]», – отметила начальник управления.