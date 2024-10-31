ФНС выпустит рекомендации по новым правилам внутригрупповых сделок

Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустит рекомендации по применению трансфертного ценообразования (ТЦО) – механизма корректировки налоговой базы в сделках между взаимозависимыми лицами, заявила начальник управления международного налогообложения ФНС Александра Кадет в ходе круглого стола Всероссийского налогового форума, проходящего в Москве. «Мы к методическим рекомендациям подступались уже несколько раз. Сегодня мы максимально к этому близки, и, скорее всего, у нас что-то родится, по крайней мере по части подходов», – отметила она.