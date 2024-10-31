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ФНС выпустит рекомендации по новым правилам внутригрупповых сделок

У бизнеса, в частности, есть вопросы, связанные с автообменом налоговой информацией
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустит рекомендации по применению трансфертного ценообразования (ТЦО) – механизма корректировки налоговой базы в сделках между взаимозависимыми лицами, заявила начальник управления международного налогообложения ФНС Александра Кадет в ходе круглого стола Всероссийского налогового форума, проходящего в Москве. «Мы к методическим рекомендациям подступались уже несколько раз. Сегодня мы максимально к этому близки, и, скорее всего, у нас что-то родится, по крайней мере по части подходов», – отметила она.

По словам Кадет, ведомство смущает, что детализация подходов может привести к тому, что часть налогоплательщиков не смогут соответствовать описанным критериям. «Рекомендации, скорее всего, будут содержать оговорку, что ваши факты и обстоятельства могут быть приняты во внимание налоговым органом в рамках анализа [условий совершения сделки]», – отметила начальник управления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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