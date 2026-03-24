Вьетнам ищет в России источники энергии

Вьетнам ищет в России источники энергииСтраны заключили соглашение о строительстве АЭС, добыче и поставках углеводородов
Церемония подписания российско-вьетнамского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики прошла 23 марта в Москве с участием премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Фам Минь Тиня. Подписи под документом поставили гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и министр – заведующий канцелярией правительства Вьетнама Чан Ван Шон.
Это базовый межправительственный документ, создающий правовую основу для реализации проекта. Далее уполномоченные организации разрабатывают, согласуют и подписывают договор или систему договоров, которые предметно и детально описывают проект и связанные с ним обязательства. Визит вьетнамского премьер-министра в Россию продлится до 25 марта.
Соглашение будет регламентировать условия и основные направления взаимодействия сторон в рамках реализации проекта строительства первой вьетнамской АЭС. Будет построено два энергоблока российского дизайна ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2400 МВт. В качестве референтного проекта (на который будет ориентироваться вьетнамский) выбрана Ленинградская АЭС – 2 (энергоблоки № 1 и № 2).
«Новатэк» сообщил, что газодобывающая компания подписала контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках сжиженного природного газа и готова начать их в кратчайшие сроки.
В январе 2025 г., во время визита Мишустина в Ханой, Москва заявила о готовности участвовать в создании атомной энергетической промышленности Вьетнама. В 2010 г. Вьетнам подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. Ожидалось, что для этого Москва предоставит Ханою кредит на $8 млрд. По плану строительство должно было начаться в 2017 г. и завершиться к 2023–2024 гг. Однако в ноябре 2016 г. национальное собрание Вьетнама утвердило отказ от создания АЭС в партнерстве с Россией из-за дефицита средств.
В январе 2025 г. Лихачев объявил, что госкорпорация начала работу по актуализации договоренностей с Вьетнамом о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1». Решение о возвращении к вопросу строительства атомной станции было принято во время визита Мишустина и российской делегации во Вьетнам в январе 2025 г.
Вьетнам серьезно настроен на углубление сотрудничества с Россией в энергетической сфере, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских. В качестве одной из основных причин эксперт назвал растущий энергодефицит во Вьетнаме. «Экономика развивается высокими темпами, старые источники энергии не справляются с растущим спросом», – подчеркнул он.
В целом вопрос о строительстве АЭС стоял еще больше 10 лет назад, но планы Ханоя строить у себя АЭС пострадали из-за различных экологических проблем, но с тех пор этот фактор стал играть меньшую роль, чему не в последнюю очередь способствовал энергодефицит в стране. «Партнеров по строительству АЭС «под ключ» в мире не так уж и много. Наш основной конкурент на вьетнамском рынке – японцы. Вполне вероятно, что в перспективе и мы, и они будем строить во Вьетнаме по одной АЭС. Это будет в стиле вьетнамцев – дифференцировать партнерство», – резюмировал эксперт.
Стратегический партнер
По опыту других договоренностей о строительстве российских АЭС за рубежом, в российско-вьетнамском документе может быть статья с упоминанием российского госкредита для постройки станции, но конкретные условия будут указаны в отдельном соглашении, говорит главный редактор Atominfo Александр Уваров. Постановление правительства Вьетнама № 768/QĐ-TTg от апреля 2025 г. требует ввода в эксплуатацию двух АЭС в период 2030–2035 гг. Соответственно, вьетнамские партнеры будут активным образом настаивать на принятии данного целевого ориентира «Росатомом».
На данный момент, подчеркнул эксперт, во Вьетнаме проводится работа по выкупу земельных участков под первую АЭС с переселением затронутых жителей. Также продолжается работа по приведению к современным требованиям нормативно-правовой базы. Это самый начальный этап подготовки к сооружению АЭС, говорит Уваров.