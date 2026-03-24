Вьетнам ищет в России источники энергии

В целом вопрос о строительстве АЭС стоял еще больше 10 лет назад, но планы Ханоя строить у себя АЭС пострадали из-за различных экологических проблем, но с тех пор этот фактор стал играть меньшую роль, чему не в последнюю очередь способствовал энергодефицит в стране. «Партнеров по строительству АЭС «под ключ» в мире не так уж и много. Наш основной конкурент на вьетнамском рынке – японцы. Вполне вероятно, что в перспективе и мы, и они будем строить во Вьетнаме по одной АЭС. Это будет в стиле вьетнамцев – дифференцировать партнерство», – резюмировал эксперт.