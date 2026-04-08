Волатильность российского валютного рынка возросла в несколько раз в марте

Волатильность российского валютного рынка возросла в несколько раз в мартеОтложенные Минфином продажи валюты в долгосрочной перспективе нейтральны для рынка
Волатильность валютного рынка кратно выросла в марте, сообщает Банк России в докладе «Обзор рисков финансовых рынков». Диапазон колебаний в течение месяца составил 10,6% по юаню и 9,9% по доллару, тогда как в феврале он был в пределах 3,5% и 2,5% соответственно, пишет ЦБ.
Рубль ослаб за март на 5,2% до 81,30 руб./$ и на 4,5% к китайской валюте – до 11,74 руб. за юань. «Доллар США остался ниже среднего уровня 2025 г. (83,17 руб.), юань – немного выше среднего значения (11,53 руб.)», – отмечает ЦБ. Российская валюта осталась вблизи среднего курса за 2025 г., добавляет регулятор. В целом за март курсы колебались в диапазонах 11,20–12,38 руб. за юань и 77,17–84,84 руб./$.
«Ослабление рубля происходило на фоне снижения продаж валюты со стороны экспортеров и приостановки операций Минфина России со средствами ФНБ в рамках бюджетного правила (приостановлены до 1 июля 2026 г.)», – говорится в докладе ЦБ. Регулятор отмечает, что из-за сложившихся цен на нефть «объем отложенных продаж валюты в марте примерно сопоставим с объемом отложенных покупок в апреле, что нейтрально для рынка». Цены на нефть выросли с $44,59/барр. в феврале до $77/барр. в марте, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на данные Argus.
Разрозненная динамика
Минфин 30 марта приостановил операции на валютном рынке по бюджетному правилу до 1 июля 2026 г. Ведомство пояснило, что это связано с планами по изменениям параметра цены отсечения, с повышением устойчивости государственных финансов и укреплением финансовой системы страны. В рамках бюджетного правила России на 2026 г. цена отсечения была установлена на уровне $59 за барр. нефти марки Urals.
Рубль показывал неравномерную динамику на протяжении последних месяцев. Он перешел к резкому ослаблению с 28 февраля, когда начался военный конфликт на Ближнем Востоке. Война привела к блокаде Ормузского пролива, по которому транспортируют 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. На начало конфликта официальный курс доллара ЦБ составлял 77 руб./$, к 20 марта он резко вырос на 10,2% до 84,84 руб./$. После локального пика котировки доллара перешли к падению: на 9 апреля курс установлен на уровне 78,3 руб./$. Курс юаня составил 11,47 руб. Тем не менее 8 апреля США и Иран договорились о перемирии на две недели и частичном открытии прохода по Ормузскому проливу под иранским контролем. При этом Корпус стражей исламской революции заявил о нарушении перемирия, и Иран приостановил движение судов по Ормузскому проливу.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила по итогам заседания по ставке 20 марта, что ослабление рубля соответствовало ожиданиям бизнеса, поэтому не было смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект при принятии решения. Замглавы регулятора Алексей Заботкин также отмечал, что тренда на ослабление российской валюты нет, но существуют колебания.
Спрос на валюту в прошлом месяце умеренно вырос, следует из данных ЦБ. Нефинансовые компании в марте снизили совокупный объем продаж валюты на 7% относительно февраля, он составил $14,9 млрд, что меньше среднемесячного показателя за предыдущие полгода ($15,6 млрд). Совокупный спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний вырос месяц к месяцу с 0,8 трлн до 0,9 трлн руб.
Физические лица нарастили нетто-покупки валюты в марте, объем составил 65,2 млрд руб. (в феврале – 13,9 млрд руб.). Однако показатель оставался ниже значения за март прошлого года и среднемесячного значения за 2025 г. (93 млрд руб.). В целом с начала года физлица приобрели валюты на 32 млрд руб. (за счет нетто-продаж в январе), за сопоставимый период 2024 и 2025 гг. они вложили 464 млрд и 207 млрд руб. соответственно.
Минэк ожидает, что среднегодовой курс доллара в 2026 г. составит 92,2 руб., в 2027 г. – 95,8 руб., в 2028 г. – 100,1 руб. В апреле министерство готовится представить обновленный вариант прогноза. Средний курс доллара в 2026 г. составит 84 руб./$, в 2027 г. – 92,3 руб./$, а в 2028 г. – 97,8 руб./$, по данным мартовского макроопроса ЦБ.