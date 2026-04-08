Волатильность российского валютного рынка возросла в несколько раз в марте

Рубль показывал неравномерную динамику на протяжении последних месяцев. Он перешел к резкому ослаблению с 28 февраля, когда начался военный конфликт на Ближнем Востоке. Война привела к блокаде Ормузского пролива, по которому транспортируют 15% мирового экспорта нефти и 20% СПГ. На начало конфликта официальный курс доллара ЦБ составлял 77 руб./$, к 20 марта он резко вырос на 10,2% до 84,84 руб./$. После локального пика котировки доллара перешли к падению: на 9 апреля курс установлен на уровне 78,3 руб./$. Курс юаня составил 11,47 руб. Тем не менее 8 апреля США и Иран договорились о перемирии на две недели и частичном открытии прохода по Ормузскому проливу под иранским контролем. При этом Корпус стражей исламской революции заявил о нарушении перемирия, и Иран приостановил движение судов по Ормузскому проливу.