Подсчеты «Ведомостей»: западные активы снизились на $165 млрд после разрыва с РФ

Удвоение активов компаниями из дружественных стран – на первый взгляд убедительная динамика. Но важен контекст: это рост не в условиях свободного рынка, а в условиях вынужденного замещения. Ключевое ограничение их дальнейшего роста – вторичные санкции. Крупные китайские банки (ICBC, Bank of China) фактически свернули расчеты с российскими контрагентами еще в 2024 г. под американским давлением. Пока этот барьер не устранен, значительное наращивание активов возможно лишь для компаний среднего масштаба с ограниченной зависимостью от долларовой финансовой инфраструктуры. Иными словами, потенциал роста есть, но он будет реализовываться осторожно и с постоянной оглядкой на реакцию Вашингтона, отмечает Хайров.