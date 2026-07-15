Минэк предложил разрешить селлерам перенос карточек товаров между маркетплейсами

Вопросы признания карточки товара самостоятельным активом продавца и его переноса с одной платформы на другую требуют детальной проработки, полагает представитель Wildberries. По его словам, карточка товара – это не только контент продавца, но и элемент пользовательского опыта, который формируется каждой платформой самостоятельно. «Платформы разрабатывают собственные требования к структуре, оформлению и отображению карточек, исходя из поведения покупателей, особенностей интерфейса и лучших практик предоставления информации. Кроме того, могут различаться механики формирования рейтингов, отображения отзывов, характеристик товара и других элементов», – пояснил представитель платформы. Качественное наполнение карточки – важная часть работы продавца, которая влияет на выбор покупателя: именно по информации в ней, фотографиям, описанию характеристик и отзывам потребитель принимает решение о покупке, говорит представитель платформы.