Минэк предложил разрешить селлерам перенос карточек товаров между маркетплейсами

Минэк предложил разрешить селлерам перенос карточек товаров между маркетплейсамиИнициатива упирается в авторские права на сложный набор данных, считают эксперты
Минэк предложил сделать карточки товаров с привязкой к истории и клиентской базе активом, который принадлежит не только платформам, но и селлеру. Это позволит продавцу переходить с одной платформы на другую. Сейчас же маркетплейсы получают конкурентное преимущество за счет монополизации данных внутри своей экосистемы. Проработать такой вопрос предложил министр экономического развития Максим Решетников в ходе стратегической сессии правительства по регулированию платформенной экономики под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, рассказал «Ведомостям» один из участников сессии и подтвердил другой собеседник, знакомый с подготовкой нормативного регулирования цифровых платформ.
Под карточкой товара подразумевается предложение продавца или исполнителя о продаже товара или предоставлении услуги, адресованное пользователям платформы, согласно закону № 289 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики...». По информации на сайтах для селлеров Wildberries и Ozon, карточка товара состоит из наименования, описания, характеристик, цены, фото и видео, таблицы размеров, категории, артикула продавца, названия бренда, цвета, ТН ВЭД, габаритов упаковки, разрешительных документов, штрихкода или баркода (идентификатор для приемки и отгрузки продукции), маркировки (если нужна). Продавец создает карточку товара в личном кабинете на платформе.
С принятием закона о платформенной экономике работа не закончилась – сейчас на площадке аппарата правительства идет сбор предложений от бизнеса и профильных ведомств по вопросам дальнейшего регулирования, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. По итогам обсуждений будет сформирован второй пакет мер регулирования. Основной закон вступит в силу в октябре – он предполагает защиту прав продавцов и покупателей, а также дальнейшее стабильное развитие отрасли, указали в аппарате Григоренко.
Минэк отмечает стремление платформ к монополизации, несмотря на очевидные плюсы платформизации – снижение трансакционных издержек, повышение производительности труда, сообщил представитель. Оно выражается в том числе в агрегировании платформами в процессе работы огромного объема данных, в том числе персональных. При этом правовая база, которая бы регулировала механизмы их передачи и повторного использования, пока сформирована не в достаточной степени, считают в министерстве. Обсуждение этих вопросов – часть большой системной задачи по совершенствованию регулирования отрасли платформенной экономики, которая ведется на площадке аппарата правительства, указал представитель министерства.
Решение по ним будет приниматься после тщательного обсуждения с экспертами и регулирующими органами, добавил собеседник.
Сложный вопрос
Вопросы признания карточки товара самостоятельным активом продавца и его переноса с одной платформы на другую требуют детальной проработки, полагает представитель Wildberries. По его словам, карточка товара – это не только контент продавца, но и элемент пользовательского опыта, который формируется каждой платформой самостоятельно. «Платформы разрабатывают собственные требования к структуре, оформлению и отображению карточек, исходя из поведения покупателей, особенностей интерфейса и лучших практик предоставления информации. Кроме того, могут различаться механики формирования рейтингов, отображения отзывов, характеристик товара и других элементов», – пояснил представитель платформы. Качественное наполнение карточки – важная часть работы продавца, которая влияет на выбор покупателя: именно по информации в ней, фотографиям, описанию характеристик и отзывам потребитель принимает решение о покупке, говорит представитель платформы.
Перенос карточек между разными площадками – более сложный вопрос, так как в карточке Ozon есть не только описание, характеристики, фото и видео, но и отзывы, оценки и данные, которые формируются именно внутри и силами конкретной платформы, отмечает представитель Ozon. В то же время платформа предоставляет возможность управлять карточками и передавать их внутри платформы, это дает продавцам больше гибкости. Здесь важно обеспечить баланс: поддержать продавцов, сохранить качество информации и удобство для покупателей, а также защитить технологический вклад и интеллектуальную собственность самих платформ, говорит представитель Ozon.
Идея Минэка здравая и абсолютно обоснованная, считает президент Ассоциации предпринимателей платформенной экономики (АППЭ), председатель комиссии по маркетплейсам «Опоры России» Анастасия Тюгай. «Все время, пока продавец торгует на маркетплейсах, он занимается тем, что популяризирует карточку, продвигает ее, вкладывая собственные средства в развитие этой карточки, а это порой сотни тысяч рублей. Это настоящий актив продавца», – уверена она.
Реализация предложения о портативности карточек товаров с историей и клиентской базой требует крайне осторожного и взвешенного подхода, считает президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев. Платформы вкладывают значительные ресурсы в собственную архитектуру и алгоритмы, которые не просто размещают информацию селлера, а участвуют в формировании карточки товара, определяют ее видимость, ранжирование в поиске и персонализированные рекомендации, указывает он. «Эти алгоритмы способствуют удобству пользования платформами и влияют на выбор покупателей, и их работа является результатом многолетних инвестиций платформ в технологии, данные и машинное обучение», – подчеркивает Дурдыев. Простая передача «карточки с историей» без учета этой платформенной составляющей может привести к искажению ценности актива и несправедливому перераспределению результатов технологических усилий платформ, полагает он.
Кроме того, это представляет серьезную техническую и правовую проблему, считает Дурдыев. Механизмы одной платформы могут быть несовместимы с архитектурой другой, что делает прямую миграцию истории и клиентской информации технически сложной, а в ряде случаев – невозможной без существенной потери качества или нарушения законодательства, подчеркивает представитель АЦП. «Мы готовы активно участвовать в разработке детальных механизмов, которые обеспечат разумную мобильность для селлеров, но при этом надежно защитят технологический вклад и интеллектуальную собственность платформ», – указывает он.
Авторское право
Инициатива выглядит достаточно противоречиво, согласна генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Технически карточка товара помимо описания товара или услуги и фотографий, авторские права на которые могут сохраняться за продавцом или поставщиком услуг, представляет собой более сложный комплекс элементов. Например, название, бренд, модель товара в большинстве случаев партнеру платформы не принадлежат, за некоторыми исключениями, когда продавец и правообладатель – одно лицо, как не принадлежат и платформе, отмечает Барабаш.
Также селлеру не принадлежат права на данные о динамике цен на товар, рейтинги продавца и товара, созданные на базе статистики, так как их предоставляет оператор платформы. Комментарии и отзывы покупателей или клиентов также представляют собой самостоятельные произведения, указывает юрист.
«Допустим, каким-то образом для удобства партнеров платформ законодатель внесет изменения в Гражданский кодекс, сделав возможным, например, перенос комментариев и отзывов без согласия их авторов. Но каждая платформа работает на собственном «движке», т. е. чисто технически невозможно взять и полностью перенести карточку товара из одного маркетплейса в другой», – подчеркивает эксперт. Если по каким-то причинам продавец или поставщик услуг примет решение отказаться от партнерства с конкретной платформой, сама по себе карточка не будет представлять никакой ценности ни для одной из сторон, полагает она.