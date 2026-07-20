Кабмин поддержал обязательное участие резидентов ОЭЗ в налоговом мониторинге

Кабмин поддержал обязательное участие резидентов ОЭЗ в налоговом мониторингеЭта мера позволит в текущем режиме следить за использованием налоговых льгот
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила при условии доработки депутатский законопроект, обязывающий резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), кроме МСП, присоединяться к налоговому мониторингу. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, участвующий в обсуждении, и подтвердил собеседник, близкий к правительству. Согласно тексту документа, с которым ознакомились «Ведомости», перейти на мониторинг будет необходимо в течение двух лет с даты заключения соглашения об осуществлении деятельности (одно из условий для получения статуса резидента ОЭЗ. – «Ведомости»).
В ОЭЗ действует значительное количество крупных и средних предприятий, которые оказывают существенное влияние на экономику регионов и страны, однако многие из них до настоящего времени используют традиционные методы налогового контроля, что снижает его оперативность и эффективность, указано в пояснительной записке. Реализация законопроекта позволит повысить оперативность выявления рисков и ошибок, снизить число споров между компаниями и налоговыми органами, а также упростить процедуру налогового контроля для крупных резидентов.
В отзыве на законопроект кабмин указывает, что текст необходимо доработать. В частности, нужно предусмотреть ответственность за невыполнение требования о подключении к мониторингу, а также более четко определить круг лиц, на который распространяется эта норма.
Налоговый мониторинг – это отдельная форма контроля, предполагающая расширенный информационный обмен с инспекцией в режиме реального времени: компания предоставляет доступ к бухгалтерской и налоговой документации в обмен на непроведение камеральных и выездных проверок. Он был введен в России с 2015 г.
Для перехода на мониторинг компания должна соответствовать нескольким критериям, установленным п. 3 ст. 105.26 Налогового кодекса (НК). В частности, совокупная сумма уплаченных за год налогов должна составлять не менее 80 млн руб., а полученный доход и стоимость активов – не менее 800 млн руб. При этом для резидентов ОЭЗ действует освобождение от этих требований – они могут беспрепятственно переходить на мониторинг.
По словам автора инициативы, первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова, распространение налогового мониторинга на резидентов ОЭЗ позволит лучше контролировать расходование тех средств бюджета, которые выделяются на развитие этих территорий. Замечания правкомиссии в основном носят юридико-технический характер и могут быть учтены как на этапе внесения законопроекта в Госдуму, так и уже в процессе рассмотрения в рамках поправок ко второму чтению, добавил он. По словам Ремезкова, в качестве ответственности за отказ от присоединения к мониторингу будет предусмотрено расторжение соглашения с резидентом.
Об особых экономических зонах
Ежегодное увеличение количества участников налогового мониторинга (859 организаций в 2026 г.) обусловлено рядом преимуществ для крупного бизнеса, говорит представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). В их числе осуществление проверки одним налоговым органом и отмена выездных налоговых проверок, а также заявительный порядок возмещения НДС без дополнительных условий, пояснил он.
По словам представителя ФНС, на текущую дату к мониторингу присоединилось 12 организаций – действующих резидентов ОЭЗ (не относящихся к МСП). Предложенное законопроектом регулирование направлено в том числе на расширение круга потенциальных участников налогового мониторинга, добавил представитель ФНС.
Зачем нужен мониторинг резидентов ОЭЗ
Эта мера выглядит логичным продолжением уже принятых аналогичных законодательных норм, говорят эксперты. В частности, участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений уже сейчас обязаны вступить в налоговый мониторинг в течение трех лет после заключения соглашения, отмечает партнер и руководитель направления налогового мониторинга компании ДРТ Юлия Орлова.
Появление данного законопроекта было ожидаемым: вопрос об обязательном мониторинге для компаний, использующих различные виды государственных преференций, давно обсуждается в профессиональных сообществах, отмечает директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Максимкина. Эта мера позволит в текущем режиме следить за использованием налоговых льгот резидентами зон, соглашается партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. По его мнению, законопроект формирует тенденцию использования этого инструмента контроля независимо от желания налогоплательщика.
Обязательное подключение к налоговому мониторингу для крупных резидентов ОЭЗ является не столько ужесточением контроля, сколько переходом от формата «постпроверки» к формату «предварительного согласования», считает координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов. По его мнению, основная цель этой меры – создание единой цифровой экосистемы «бизнес – государство» внутри ОЭЗ. «Ключевое преимущество для крупного бизнеса – почти моментальное возмещение НДС. Для проектов с длинным инвестиционным циклом это критически важный фактор, улучшающий их экономические перспективы», – считает он.
Режим налогового мониторинга – это во многом режим диалога ФНС и бизнеса, подчеркивает Орлова. Поэтому все резиденты ОЭЗ, кроме МСП, смогут в рамках согласования дорожной карты по переходу на него обсудить сроки и порядок присоединения к режиму в зависимости от степени собственной готовности, отмечает она.
Сомнительно, что все резиденты ОЭЗ, не входящие в категорию МСП, смогут подключиться к мониторингу без дополнительных изменений в законодательстве, считает Максимкина. Не все компании располагают достаточными финансовыми и трудовыми ресурсами, чтобы в полном объеме соответствовать действующим требованиям к работе с ним, в том числе нормативам, предъявляемым к информационным системам, считает Максимкина. По ее мнению, было бы целесообразно дополнительно проработать смягчение отдельных требований для некоторых категорий компаний, но при условии, что их невыполнение не влияет напрямую на расчет налоговых обязательств.