Кабмин поддержал обязательное участие резидентов ОЭЗ в налоговом мониторинге

По словам автора инициативы, первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова, распространение налогового мониторинга на резидентов ОЭЗ позволит лучше контролировать расходование тех средств бюджета, которые выделяются на развитие этих территорий. Замечания правкомиссии в основном носят юридико-технический характер и могут быть учтены как на этапе внесения законопроекта в Госдуму, так и уже в процессе рассмотрения в рамках поправок ко второму чтению, добавил он. По словам Ремезкова, в качестве ответственности за отказ от присоединения к мониторингу будет предусмотрено расторжение соглашения с резидентом.