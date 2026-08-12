Бизнес предложил создать для клининга отдельный налоговый режим с целью обеления

Сейчас нормативная фискальная нагрузка для организаций клининга устанавливается специальным письмом налоговой службы от 26 апреля 2024 г., которая ежегодно актуализирует показатели. Документ устанавливает такой норматив в зависимости от применяемой системы налогообложения и общего годового дохода – например, для МСП с суммой дохода более 500 млн руб. на общем режиме налогообложения (ОСН) она составляет 41%, на упрощенной системе (УСН) при доходе менее 500 млн – 37%. Законопослушные клининговые компании не могут снижать уровень такой нагрузки больше чем на 20%, уверены в ФНС. Это означает, что бизнес, показатель которого ниже 32,8% для ОСН и ниже 29,6% для УСН, попадает в зону особого внимания налоговых органов.