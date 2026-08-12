Бизнес предложил создать для клининга отдельный налоговый режим с целью обеления

Бизнес предложил создать для клининга отдельный налоговый режим с целью обеленияОдин из вариантов – введение для отрасли единого налога по аналогии с автоУСН
Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры в части обеления клининговой отрасли. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, участвующих в консультациях по этой теме. За последние девять лет попытки обелить эту сферу не принесли желаемых результатов, поэтому необходимы более системные и масштабные меры, говорит один из собеседников.
Последние предложения в Минфин поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, куда входят РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия». «Ведомости» ознакомились с их содержанием. Ключевая идея проекта – создание для отрасли отдельного налогового режима, предполагающего, что общая фискальная нагрузка в среднем будет эквивалентна издержкам бизнеса на серые схемы.
Обсуждалось несколько вариантов основных параметров, говорят два собеседника «Ведомостей». Одно из предложений совета – применить для отраслей клининга и технической эксплуатации аналог автоУСН с объектом налогообложения «доходы» по ставке 8% и одновременно освободить компании от НДС и страховых взносов. Таким образом они будут уплачивать только НДФЛ и единый налог, которые совокупно будут стоить бизнесу столько же, сколько незаконная оптимизация (оценки сделаны экспертами авторов предложения). Также таким организациям предлагается запретить использовать другие налоговые режимы и льготы.
По словам источников «Ведомостей», речь идет пока о территориальном пилотном проекте, который в случае успеха может быть масштабирован и на другие человекоемкие отрасли (т. е. те, где доля затрат на фонд оплаты труда составляет значительную, часто даже основную часть выручки предприятия). Минфин пока не дал принципиального согласия, однако консультации на эту тему продолжаются, говорит один из собеседников, знакомых с обсуждением.
«Ведомости» отправили запросы представителям ФНС и Минфина.
По экспертным оценкам авторов предложения в среднем издержки теневого клининга на схемы незаконной оптимизации (в том числе на плату за услуги по обналичиванию средств или участие в схемах с «бумажным» НДС) составляют примерно 15% от оборота для компаний на общей системе налогообложения (ОСН) и до 12% для бизнеса на упрощенной системе. Для «обнуления экономической целесообразности» уклонения от налогов средняя фискальная нагрузка в отрасли должна быть меньше либо сопоставима с такими издержками, т. е. находиться в диапазоне 14–16%, считают авторы предложений. Сейчас она составляет от 17–41%, пишет экспертный совет.
Опыт обеления
Предложения деловых объединений – это не первая попытка обелить бизнес из человекоемких отраслей. ФНС совместно с крупными ритейлерами и электронными площадками с 1 сентября запускает эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала, писали «Ведомости» 29 июля.
Также с 1 января 2022 г. действует эксперимент в сфере общественного питания. Он предполагает обнуление для ресторанов НДС в обмен на соблюдение ряда условий.
За первый год такой «микроналоговый маневр» принес в бюджет дополнительные 2,5 млрд руб., отмечал в марте 2023 г. глава ФНС Даниил Егоров. Власти неоднократно признавали успех эксперимента и предлагали распространить его и на другие отрасли. Минфин рассматривает возможность включения в этот режим, например, охранных услуг и розничной торговли непищевыми товарами, говорил в июне 2023 г. замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов.
При этом меры по выводу из тени клининга, принятые властями за последние девять лет, оказались не так эффективны. Профильный пилотный проект был запущен ФНС в 2018 г. Клининговым компаниям было предложено раскрывать налоговую тайну в обмен на вступление в специальный реестр добросовестных поставщиков. Присутствие в таком реестре должно было стать одним из ключевых критериев при выборе заказчиками поставщика услуг. Результаты проекта не оправдали ожиданий, в начале 2024 г. замглавы ФНС Дмитрий Сатин признавал, что запланированные результаты не были достигнуты, а опыт выведения из тени клининга называл «печальным».
Сейчас нормативная фискальная нагрузка для организаций клининга устанавливается специальным письмом налоговой службы от 26 апреля 2024 г., которая ежегодно актуализирует показатели. Документ устанавливает такой норматив в зависимости от применяемой системы налогообложения и общего годового дохода – например, для МСП с суммой дохода более 500 млн руб. на общем режиме налогообложения (ОСН) она составляет 41%, на упрощенной системе (УСН) при доходе менее 500 млн – 37%. Законопослушные клининговые компании не могут снижать уровень такой нагрузки больше чем на 20%, уверены в ФНС. Это означает, что бизнес, показатель которого ниже 32,8% для ОСН и ниже 29,6% для УСН, попадает в зону особого внимания налоговых органов.
Масштаб проблемы и пути решения
В 2025 г. оборот рынка клининга в России увеличился на 11% и составил 711 млрд руб., следует из оценки аналитической компании BusinesStat. Доля оборота прозрачных клининговых компаний в общем показателе отрасли сейчас составляет только 35–40%, количественно же в серой зоне находится около 80% таких организаций, как правило микро- и малых, говорит вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Юрий Рябичев. После реализации принятых за девять лет мер по обелению клининга поступления в бюджет увеличились почти на 100 млрд руб., или более чем в 10 раз, хотя изначально ожидался эффект около 50 млрд руб., отмечает он.
По его мнению, отдельные донастройки требуются в сфере госзакупок. Необходимо перейти от аукционной формы торгов к конкурсной, что позволит участникам эксперимента определить выполнение требований по налоговой нагрузке, уверен он. Реализация предложений четверки объединений позволит улучшить конкурентную среду, продолжить обеление отрасли, а также приведет к росту официальной занятости и увеличению поступлений в бюджет, полагает Рябичев.
Результаты уже проделанной работы в области обеления клининга можно назвать противоречивыми, говорит партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова. С одной стороны, налоговые поступления от отрасли действительно выросли, а налоговая нагрузка на добросовестных крупных игроков увеличилась – это свидетельствует о частичной легализации доходов, поясняет она. С другой – обеление обернулось ростом цен на услуги компаний, работающих открыто, в то время как малые и средние игроки, не участвовавшие в реестре, сохранили возможность занижать цены за счет уклонения от уплаты налогов. «Таким образом, конкурентное преимущество осталось у теневого сектора, а стимулов для массового перехода в белую зону создано не было», – рассуждает она.
Идея деловых объединений довольно интересна, считает Кофанова. При этом основной вопрос в размере ставки единого налога, добавляет эксперт. Важно, чтобы новый режим не привел к дополнительному росту нагрузки на добросовестные компании, не создал новых схем ухода от налогообложения и был экономически посильным для предприятий с невысокой рентабельностью, считает она.