Эксперты назвали способы достичь цели по капитализации рынка к 2030 году

Общий объем IPO российских компаний в 1996–2025 гг. составил 3,1 трлн руб., в 2016–2025 гг. показатель был на уровне 0,8 трлн руб., приводят свои расчеты экономисты. Они напоминают, что в 2025 г. фактический объем IPO составил всего 37,3 млрд руб. при прогнозном показателе 1,015 трлн руб. Годовой план был выполнен только на 3,7%. Если в 2024 г. на рынке состоялось 14 размещений, то уже в 2025 г. их число упало до четырех. Вышли на рынок краудлендинговая платформа JetLend, девелопер GloraX, IT-компания «Базис» и Дом.РФ. С начала 2026 г. прошло лишь два IPO – свои акции разместили российская цифровая платформа для закупок B2B-РТС и производитель оптоволоконного и специального кабеля «Инкаб-холдинг».