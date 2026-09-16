Торговый дефицит ЕС с Китаем достиг 1 млрд евро в день

Европа теряет конкурентоспособность, а также зависит от поставок из Китая по критическим элементам и внутреннему обеспечению рынка, поэтому основные меры по борьбе с «китайским кризисом», скорее всего, будут заключаться в жестком протекционизме: пошлины, ограничения на ввоз, лимиты по поставкам, утверждает Сусин. Но возможности обеих сторон в протекционистской борьбе ограничены, так как они находятся в довольно сильной взаимной зависимости, говорит он. Европейские производства нуждаются в китайских поставках, а китайская экономика – в рынках ЕС, объясняет эксперт. Тем не менее Китай не станет соглашаться на жесткий протекционизм, так как имеет достаточно ответных рычагов давления для защиты своих интересов.