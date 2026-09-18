ЦБ указал на удешевление продуктов в большинстве регионов за счет нового урожая

Почти во всех регионах цены в августе выросли меньше, чем в июле, или снизились, отмечает ЦБ в комментарии к серии докладов об инфляции в регионах за август. Регулятор указывает на типичное для августа сезонное поступление в продажу овощей и фруктов нового урожая, что заметно снизило их стоимость. При этом, по оценке ЦБ, «в этом году снижение оказалось несколько меньше, чем обычно». Продукты подешевели в 2/3 регионов, в том числе сыры и молочная продукция.