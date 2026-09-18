ЦБ указал на удешевление продуктов в большинстве регионов за счет нового урожая

ЦБ указал на удешевление продуктов в большинстве регионов за счет нового урожаяТакже существенно замедлился рост цен на топливо
Почти во всех регионах цены в августе выросли меньше, чем в июле, или снизились, отмечает ЦБ в комментарии к серии докладов об инфляции в регионах за август. Регулятор указывает на типичное для августа сезонное поступление в продажу овощей и фруктов нового урожая, что заметно снизило их стоимость. При этом, по оценке ЦБ, «в этом году снижение оказалось несколько меньше, чем обычно». Продукты подешевели в 2/3 регионов, в том числе сыры и молочная продукция.
Непродовольственные товары, напротив, стали дороже в большинстве регионов. При этом в 2/3 из них рост цен был меньше, чем в июле. «Из-за ослабления рубля в летние месяцы подорожали средства связи, электроника и компьютеры», – подчеркивает ЦБ. За три месяца лета курс доллара по официальным расчетам ЦБ вырос на 20,53%, до 85,6 руб./$ на 31 августа.
Банк России указал также на замедление роста цен на моторное топливо в российских субъектах. При этом отдельные регионы демонстрировали особенно волатильную динамику. Например, в Крыму цены на моторное топливо снизились на 25,86% в августе после того, как оно подорожало на 139,86% в июле, следует из доклада местного отделения Банка России. Это произошло благодаря увеличению объемов поставок горючего в регион и роста предложения на рынке. В целом по России бензин подорожал в августе на 0,76% месяц к месяцу, с начала года рост цен составил 24,64%, следует из данных Росстата.
ЦБ отмечает и падение стоимости услуг в большей части регионов. В том числе стали доступнее внутренний туризм и пассажирский транспорт. «Рост цен на бытовые и медицинские услуги замедлился, хотя и оставался высоким», – констатирует регулятор.
Росстат оценил инфляцию за август в 6,33% год к году против 5,98% в июле. При этом в месячном выражении впервые с начала года удалось зафиксировать дефляцию в 0,08% после инфляции в 0,54% в июле и 0,87% в июне. Продовольственные товары подешевели на 0,26%, плодоовощная продукция – на 5,72%.
ЦБ ожидает, что инфляция по итогам года составит 6-7%. В 2027 г. регулятор пока ожидает ее снижения до 4% и сохранения на этом уровне и далее. Банк России обновит прогноз 23 октября. По итогам года рост ИПЦ с учетом повышения тарифов ЖКУ приблизится к верхней границе прогноза ЦБ в 7%, заявил 16 сентября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Апрельский прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию в 2026 г. на уровне 5,2%, но в сентябре ведомство может пересмотреть оценки.
На последнем опорном заседании Совета директоров 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Причиной для паузы стало ускорение инфляции в летние месяцы, вызванное главным образом ситуацией на рынке топлива, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Совокупный вклад дефицита топлива в устойчивую инфляцию составляет 1,5 п. п., а прямое влияние дефицита ЦБ оценивает в 0,7–0,8 п. п., рассказал 15 сентября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
Дальнейшее снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, подчеркнула Набиуллина. ЦБ будет уделять особое внимание двум факторам: тому, насколько устойчивым и сильным будет рост корпоративного кредитования, и итоговым бюджетным проектировкам, добавила глава регулятора. Она добавила, что траектория ставки в 2027 г. может быть даже смягчена, если правительство предложит более быструю консолидацию бюджетной политики. Текущий среднесрочный прогноз Банка России предполагает «ключ» в следующем году в диапазоне 10,5 – 12,5%.