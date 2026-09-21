Главные заявления Силуанова о бюджете, дефиците и ДКП

Главные заявления Силуанова о бюджете, дефиците и ДКПМинистр выступил на Московском финансовом форуме
- О федеральном бюджете
- О денежно-кредитной политике
- Об антироссийских санкциях
- О ФНБ
- О российской экономике
Министр финансов Антон Силуанов выступил на пленарной сессии Московского финансового форума. Министр заявил, что ведомство приложило все усилия со стороны бюджетной политики, чтобы Банк России мог смягчать денежно-кредитную политику. В ходе выступления он также затронул федеральный бюджет на 2027 г., цены на нефть и «иммунитет» на антироссийские санкции.
«Ведомости» собрали главные заявления Силуанова на Московском финансовом форуме.
О федеральном бюджете
Силуанов анонсировал заседание правительства 24 сентября, на котором будет рассмотрен проект бюджета РФ на предстоящую трехлетку (на 2027-2029 гг.).
Министр заявил, что федеральный бюджет России на 2027 г. будет заложен с дефицитом, его размер составит около 2% ВВП.
Глава Минфина сообщил, что обеспечение обороны и безопасности РФ станет одним из приоритетов бюджета на следующую трехлетку. Он уточнил, что самое главное – не допустить, чтобы люди чувствовали этой концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись. «Чтобы жизнь была такая же, как и в предыдущие года, и это нам удалось сделать», – добавил министр.
Силуанов назвал федеральный бюджет РФ на 2027-2029 гг. непростым. «Сейчас мы сделали хорошую работу по бюджету… Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем – непростой бюджет на следующую трехлетку», – сказал он.
Министр сказал, что ведомство сформировало бюджет исходя из цены отсечения на нефть в $50 за баррель. По его словам, при формировании бюджета власти исходили из необходимости учитывать возможное снижение стоимости нефти и не создавать дополнительных рисков для государственных финансов.
О денежно-кредитной политике
Силуанов заявил, что Минфин при работе над бюджетом сделал все, чтобы Банк России мог смягчать денежно-кредитную политику. «Сегодня что важно? Важно, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались. Центральный банк все время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трехлетке, от этого уже будет свою денежно-кредитную политику выстраивать», – сказал он.
Об антироссийских санкциях
Глава Минфина сказал, что ведомство накопило иммунитет к «адским санкциям» США. «Мы делаем как бы свое дело, и адские санкции, они отскакивают, что называется, от нашей финансовой политики», – сказал он.
О ФНБ
Министр сообщил, что каждый финансист должен иметь «нычку», это одно из правил финансовой работы. «Но когда вы говорите про ФНБ, эта наша "нычка" только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить. А обязательства надо финансировать», – уточнил он.
По словам Силуанова, с 2019 г. из ФНБ было потрачено 15 трлн руб., 4 трлн руб. пошли на инвестиции. Он подчеркнул, что важно иметь запас ресурсов.
О российской экономике
Силуанов заявил, что Минфин не против новых трат, однако они должны давать эффект в виде доходов людей или вклада в экономику. «Чтоб эта трата давала либо больше доходов для людей, или бизнес там на копейку бюджета приносил там три копейки своих денег. И это в конечном счете был бы вклад в экономику. За такие траты Минфин всегда выступает», – сказал он.
Министр отметил, что ведомство уделяет особое внимание налоговым мерам по обелению экономики.
Глава Минфина подчеркнул, что ведомство никогда не допустит «финансового разгильдяйства», которое было в 1990-х гг. «Наученные историей 90-х годов, я сам это проходил и знаю, как это все бывает – бывает быстро, неожиданно. Потом раз, и нет обязательств. Почему? Либо накопили валютные долги и курс изменился, либо это государственные краткосрочные обязательства требуют быстрого рефинансирования, а денег финансовый рынок не дает. Это понимание, которое засело во мне лично еще с тех времен», – напомнил он.