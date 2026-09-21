Главные заявления Силуанова о бюджете, дефиците и ДКП

Глава Минфина подчеркнул, что ведомство никогда не допустит «финансового разгильдяйства», которое было в 1990-х гг. «Наученные историей 90-х годов, я сам это проходил и знаю, как это все бывает – бывает быстро, неожиданно. Потом раз, и нет обязательств. Почему? Либо накопили валютные долги и курс изменился, либо это государственные краткосрочные обязательства требуют быстрого рефинансирования, а денег финансовый рынок не дает. Это понимание, которое засело во мне лично еще с тех времен», – напомнил он.