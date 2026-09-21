Силуанов заявил об «иммунитете» Минфина к санкциям США

В начале сентября на встрече министров финансов и глав центробанков G20 в США Силуанов заявлял о недопустимости использования финансовых инструментов в качестве оружия. 11 сентября министр также сообщил, что Россия и США не обсуждали снятие санкций во время его визита в Соединенные Штаты.