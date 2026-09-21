Силуанов заявил об «иммунитете» Минфина к санкциям США
Минфин России выработал «иммунитет» к санкциям США, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума (МФФ). По его словам, ограничения не мешают реализации финансовой политики ведомства.
«Мы делаем как бы свое дело, и адские санкции, они отскакивают, что называется, от нашей финансовой политики», – сказал Силуанов.
В июне Силуанов говорил о независимости России от внешней финансовой инфраструктуры. Тогда он отмечал, что отключение зарубежных финансовых сервисов не повлияло на возможность проводить расчеты. На ПМЭФ министр также заявлял, что Россия рассчитывает на внутренние источники финансирования и достигла финансового суверенитета.