Многие из идей фон Хайека были слишком радикальными и не нашли никакого реального воплощения в жизнь. Например, идея отказа от государственной монополии на выпуск денег так и осталась гипотетической конструкцией, не поддержанной ни другими экономистами, ни тем более правительствами. Но в истории фон Хайек останется одним из величайших мыслителей ХХ в. и одним из ярчайших сторонников либерализма. Его полемика с Кейнсом остается актуальной и в наши дни. Тем более что, как это обычно и бывает в споре между двумя великими мыслителями, оба были правы, указывая на возможные плюсы и минусы вмешательства государства в экономику. Лишь принимая соображения как Кейнса, так и фон Хайека, можно нащупать правильный баланс, позволяющий государству играть роль спасительного доктора во время кризиса, не ставя при этом под угрозу долгосрочный экономический рост.