Экономика свободы от чрезмерного вмешательства государстваКак фон Хайек пытался предостеречь от движения по «дороге к рабству»
Во время экономических кризисов всегда встает вопрос о роли государства в борьбе с возникающими проблемами и о степени его вмешательства в экономику в целом. В этом споре сторонники и противники активной государственной политики во многом опираются на идеи двух величайших экономистов XX в. – Джона Мейнарда Кейнса и Фридриха фон Хайека. Кейнс показал, что активное вмешательство государства в экономику может играть положительную роль, прежде всего в моменты кризисов, фон Хайек, напротив, указывал на опасности такой политики. Именно последнего можно считать главным классиком экономического либерализма.
Фон Хайек обращал внимание в основном на долгосрочные последствия борьбы с кризисами. Как лекарства, назначаемые во время острой фазы болезни, могут иметь очень негативные побочные эффекты в будущем, так и экономические меры, которые позволяют бороться с кризисом, могут быть вредны, если становятся долгосрочными. Примером может быть ослабление монетарной политики и снижение процентных ставок. Эти меры могут быть очень действенными в момент кризиса, но опасно с их помощью пытаться увеличить долгосрочные темпы роста. Фон Хайек отмечал, что такая политика ведет к росту инфляции по мере завершения кризиса, что искусственно заниженные процентные ставки порождают искажения на рынке капиталов и пузыри на рынке активов.
В своей книге «Чистая теория капитала» фон Хайек утверждал, что экономические кризисы во многом являются следствием искусственных экономических бумов, спровоцированных обилием слишком дешевых денег. Про этот вывод фон Хайека было бы очень полезно помнить всем, кто советует использовать монетарную политику для ускорения темпов экономического роста в России. Манипуляция процентными ставками, безусловно, – важный элемент антикризисной программы, но с точки зрения долгосрочного роста они не являются эффективным инструментом, а ключевую роль играет прежде всего стабильная инфляция.
Важным отличием подхода фон Хайека было и то, что он указывал на опасность анализа экономики исключительно с точки зрения общего спроса и общего предложения. Экономика состоит не из одинаковых «репрезентативных агентов», а из огромного количества людей с разными предпочтениями и возможностями. Игнорирование этого разнообразия чревато крайне неприятными последствиями, так как может привести к тому, что государственная помощь окажется в руках вовсе не тех людей и предприятий, которые наиболее сильно в ней нуждаются, а государственные программы искажают стимулы отдельных участников рынка. В результате лекарство может оказаться хуже болезни и вмешательство государства может принести экономике больше вреда, чем пользы.
Фон Хайек одним из первых стал указывать на важность информации и ее роль в экономическом развитии. В своей книге «Использование знаний в обществе» он писал, что информация о том, какие именно товары и услуги нужны населению, не может быть собрана в централизованном порядке, – и это один из основных аргументов против плановой системы управления экономикой. Такая информация распределена среди всех агентов, участвующих в экономике, и только свободные рынки являются институтом, который позволяет в полной мере агрегировать эту информацию благодаря свободному взаимодействию всех участников.
Любые попытки государства централизованно определять, какие именно индустрии должны развиваться, какие товары производиться и какие услуги оказываться населению, обречены на провал, поскольку чиновники недостаточно хорошо понимают, что именно нужно людям. Это предупреждение фон Хайека следует помнить всем тем, кто ратует за дерижистское управление экономикой, при котором государство определяет национальных чемпионов и секторы, которые должны стать локомотивами роста. На самом деле ни чиновники, ни экономисты не знают, какие именно индустрии и какие именно компании будут расти быстрее всех в будущем и чьи услуги и продукты будут пользоваться спросом у населения. Технологии и предпочтения людей меняются слишком быстро, чтобы за этим могли уследить любые контролеры от государства. В конечном итоге только свободные рынки позволяют агрегировать всю информацию как от производителей, так и от потребителей и дают сигналы, какие товары и услуги пользуются наибольшим спросом и должны производиться.
Пожалуй, самой влиятельной работой фон Хайека стала его книга «Дорога к рабству», указывающая на опасности слишком сильного увеличения роли государства. Увлечение такой политикой в США и Европе во время Великой депрессии и Второй мировой войны (за что ратовал, в частности, Кейнс) Хайеку представлялось очень большой угрозой как для эффективного функционирования экономики, так и для базовых свобод человека. Фон Хайек абсолютно верно отмечал, что контроль над экономической сферой со стороны государства является больше чем контролем над одним из аспектов человеческой жизни. Это, по сути, тотальный контроль над жизнью человека, так как в современном обществе именно экономическая независимость является средством достижения всех прочих целей. Именно поэтому Хайек видел в таком контроле воплощение тоталитаризма.
Фон Хайек также внес существенный вклад и в развитие политологии. Во многом благодаря его работе «Конституция свободы» при обсуждении законности стал использоваться термин «верховенство права» (rule of law). Это понятие подчеркивает тот факт, что далеко не все законы, принимаемые государством, можно считать легитимными. Существует базовое понятие о справедливости, которому должны удовлетворять все принимаемые в стране законы, для того чтобы существующую политическую и законодательную систему можно было бы считать удовлетворяющей критериям верховенства права. К сожалению, об этом ограничении временами забывают наши парламентарии, считающие, что любой принимаемый ими в рекордные сроки закон сразу же становится легитимным ограничением, которое будет соблюдаться обществом.
Многие из идей фон Хайека были слишком радикальными и не нашли никакого реального воплощения в жизнь. Например, идея отказа от государственной монополии на выпуск денег так и осталась гипотетической конструкцией, не поддержанной ни другими экономистами, ни тем более правительствами. Но в истории фон Хайек останется одним из величайших мыслителей ХХ в. и одним из ярчайших сторонников либерализма. Его полемика с Кейнсом остается актуальной и в наши дни. Тем более что, как это обычно и бывает в споре между двумя великими мыслителями, оба были правы, указывая на возможные плюсы и минусы вмешательства государства в экономику. Лишь принимая соображения как Кейнса, так и фон Хайека, можно нащупать правильный баланс, позволяющий государству играть роль спасительного доктора во время кризиса, не ставя при этом под угрозу долгосрочный экономический рост.