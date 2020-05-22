Еще в 1960-х гг. Чарльз Киндлбергер заметил, что США, по сути, стали оперировать как банк для всего мира. Вместо обычных банковских депозитов они выпускали доллары. Международные инвесторы охотно вкладывали в них, так что у США оказалось на руках много привлеченных средств. Их надо было размещать, и Соединенные Штаты стали искать возможности для инвестирования по всему миру. Так они превращали краткосрочные и безопасные депозиты, которые им несли, в долгосрочные и рискованные кредиты и инвестиции. Получается, что они выступали просто в роли посредника, который решал, куда вкладывать чужие средства, и тем самым брал на себя риск за это. То есть США выполняли те же функции, что и обычный банк для своих вкладчиков.