Греф: экономике не поможет ничто, кроме структурных реформ

Прогнозировать рост российской экономики за горизонтом 2018 г. сложно, поскольку многое будет зависеть от состава правительства, но структурные реформы необходимы, считает президент Сбербанка Герман Греф.

«Цифры 2019 г. мне было бы тяжело прогнозировать, потому что, на мой взгляд, конечно, многое будет зависеть от того, какая команда в правительство придет в 2018 г. И опять-таки - конечно, требуется время, чтобы задать новую инерцию в экономике. Но в принципе, в 2019 г. все будет складываться по-разному. Если говорить про инвестиции, ставку Центрального банка, то я, конечно, за то, чтобы она была низкой, как можно ниже, но опять-таки - на темпы экономического роста это очень мало влияет», - сказал президент Сбербанка на Биржевом форуме в Москве.

Относительно 2017-2018 гг. «у нас [экспертов Сбербанка] нет никаких волшебных прогнозов, которые бы отличались от того, что здесь было озвучено коллегами [рост в пределах 1-2%], - отметил Греф. - К сожалению, оптимистов сейчас не очень много, глядя на состояние нашей экономики».

«Все, по-моему, пришли к выводу, что кризис, в котором мы сейчас находимся, не циклический, а структурный. И в общем, бороться с ним надо совершенно стандартным набором мер. Нельзя его заливать деньгами, нельзя, как некоторые псевдоученые призывают который год подряд, залить костер деньгами. Сегодня нет никакого другого средства, кроме как наконец заняться структурными реформами. И поэтому для роста 2017-2018 гг. все уже предопределено, в экономике все достаточно консервативно, и поменять что-либо уже тяжело», - сказал Греф.

Единственное, что значимо для результатов на ближайшую перспективу, - это то, кому подчинен Росстат (на днях президент своим указом передал его в ведение Минэкономразвития), пошутил глава Сбербанка. Будучи министром, он работал в обеих конструкциях - и когда статистическое ведомство было подчинено правительству (до 2004 г.), и когда его передали Минэкономразвития (с 2004 г.).

«Можно поменять, например, цифру роста, которая будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Это единственное, что может повлиять на темпы экономического роста серьезно, все остальное уже задано», - сказал Греф.