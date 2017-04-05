Кудрин допустил достижение целевого уровня по инфляции уже летом

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов России Алексей Кудрин допускает, что инфляция может опуститься до целевого уровня в 4% уже летом. Об этом он заявил в среду, 5 апреля.

«Это возможно, что она достигнет [целевого уровня] и летом, главное, чтобы она затем сохранилась», - отметил он.

Глава ЦСР добавил, что инфляция в годовом выражении за последние семь лет уже опускалась ниже 4%: «Значения 4% в годовом выражении мы уже достигали, а вот сохранится ли оно в течение какого-то длительного времени - этого еще не было. Это самое важное» (цитата по ТАСС).

Что касается ключевой процентной ставки, которую ЦБ на последнем заседании снизил впервые за несколько месяцев (с 10 до 9,75%), то, по мнению Кудрина, на конец года она будет «ближе к 8%». Вероятность того, что ставка опустится ниже 8%, есть, но она «меньше 50%», пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Кудрина.