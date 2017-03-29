Инфляция в России вторую неделю подряд остается нулевой

Инфляция в России с 21 по 27 марта зафиксирована на нулевом уровне. Такой показатель держится уже вторую неделю подряд. С начала года потребительские цены увеличились на 1%, с начала марта - на 0,1%, согласно материалам Росстата.

В целом за март 2016 г. инфляция составила 0,5%, а с начала года инфляция набрала 2,1%. В годовом выражении на 27 марта инфляция в России составила 4,2%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное, колбасу вареную, сосиски, сардельки, хлеб ржаной и водку выросли на 0,2-0,3%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,0%, сахар-песок – на 0,8%, куры и масло подсолнечное – на 0,5%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на картофель – 2,6%, лук – 2,2%, помидоры свежие – 1,0%, морковь – 0,9%. В то же время свежие огурцы подешевели на 3,0%, капуста белокочанная – на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо – снизились на 0,1%.