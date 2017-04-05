Силуанов: в России в I квартале сложился чистый приток капитала

В России в I квартале наблюдался чистый приток капитала, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«I квартал, в отличие от других аналогичных периодов предыдущих лет, сложился чистый приток положительный. Развивающиеся рынки, в том числе - и особенно - Россия, стала интересна для иностранных инвесторов», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК).

Чистый отток капитала из России, по данным ЦБ, в январе-феврале вырос на 6,3% до $5,1 млрд. В 2016 г. отток сократился по сравнению с 2015 г. в 3,7 раза до $15,4 млрд. Динамика оказалась лучше ожиданий ЦБ, прогнозировавшего чистый вывоз на уровне $18 млрд.

ЦБ ожидает, что отток капитала из России в базовом сценарии на 2017 г. составит $13 млрд.