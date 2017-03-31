Чистый отток капитала из России в 2016 году составил $19,2 млрд

ЦБ пересмотрел данные по оттоку капитала за 2016 г. в сторону его увеличения - до $19,2 млрд с прежней оценки $15,4 млрд, свидетельствуют материалы на сайте Банка России.

Таким образом, чистый отток капитала в прошлом году сократился в три раза по сравнению с оттоком за 2015 г. ($57,5 млрд).

Снижение чистого вывоза капитала стало следствием существенно менее интенсивного сокращения внешних обязательств, говорится в комментарии ЦБ.

По оценке ЦБ, чистый отток капитала замедлится до $12 млрд в 2017 г. и останется вблизи этого уровня в 2018-2019 гг.