Moody's прогнозирует сохранение санкций против России в обозримом будущем

Международные санкции против России не будут сняты в ближайшее время, полагает руководитель отдела суверенных рейтингов стран Европы рейтингового агентства Moody's Дитмар Хорнунг.

«Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем», - сказал Хорнунг в интервью агентству Bloomberg.

«Прогноз рейтингов России - "стабильный". В настоящее время мы считаем риски сбалансированными. Есть очевидные позитивные факторы, положительно влияющие на рейтинги, но, с другой стороны, экономический рост все еще намного слабее, чем до кризиса, что остается поводом для беспокойства», - отметил Хорнунг.

По его словам, позитивными для рейтингов России факторами станут структурные и пенсионная реформы, направленные на сокращение дефицита бюджета.

«Повышение цен на нефть благоприятно сказалось на макроэкономической обстановке, но это не является поводом для повышения рейтингов, - добавил он. - Рост цен на нефть поддержит экономическую активность в России, но в то же время осложнит диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефтегазового сектора».