МИД Польши сообщил о намерении Евросоюза продлить санкции против России

На встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе большинство твердо высказалось за продление санкций против России. Как пишет газета Express, это по завершении встречи сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски. Как передает «Интерфакс», министр сослался на невыполнение минских соглашений.

После переговоров с президентом Владимиром Путиным в Сочи 2 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хотела бы снятия антироссийских санкций после выполнения минских договоренностей.

Неделей позже, в связи с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США госсекретарь Рекс Тиллерсон напомнил о необходимости продвижения в выполнении минских договоренностей к полной их имплементации. В госдепе тогда подчеркнули, что вопрос об отмене санкций против России пока не актуален. «Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение», – говорилось в пресс-релизе. Впрочем, Лавров сказал, что на переговорах с Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом вопрос санкций не обсуждался.