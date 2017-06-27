Правительство Китая заявило об улучшении в развитии экономики страны

Во II квартале экономика Китая сохранила хорошую тенденцию развития и пошла на улучшение, заявил председатель Госсовета КНР Ли Кэцян. Его цитирует «Прайм». Это заявление он сделал на открытии летней сессии Всемирного экономического форума в Даляне. «С начала года эффективность структуры экономики Китая значительно улучшилась», – заявил премьер.

В 2016 г. рост ВВП Китая замедлился до 6,7% с 6,9% годом ранее. Показатель прошлого года стал худшим за последние 26 лет. Правительство КНР установило цель по росту ВВП в 2017 г. на уровне 6,5% и выше. В I квартале 2017 г. экономика страны выросла на 6,9%.

На прошлой неделе эксперты Международного валютного фонда (МВФ) после проведения ежегодного пересмотра экономики Китая прогнозировали рост ВВП страны в 2017 г. на 6,7% и в среднем на 6,4% в 2018–2020 гг.